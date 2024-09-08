喊話小草今晚「集結」挺柯文哲！　陳智菡：為台灣司法正義站出來

▲柯文哲5日遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案，遭裁定羈押禁見，移送土城看守所；民眾黨宣布召集民眾抗議司法濫權，「集結」第一站就在今（8日）晚間立法院群賢樓外。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，京華城禁錮了柯文哲的自由，更暴露「偵查不公開」與「媒體自律」只是笑話，如果開創第三勢力的路，要柯文哲的屈辱，才能灌溉成為改革養分，那就讓大家陪著他，堅強走下去，就在今晚，為台灣司法正義站出來。

陳智菡表示，「京華城」曾經銬住台北市東南區的進步發展，如今銬上了柯文哲，禁錮了他的自由，卻也暴露「偵查不公開」與「媒體自律」在台灣只是笑話，凸顯「圖利罪」三個字，能多麼輕易又草率的，拿來變成有權者對付政敵的武器。

陳智菡呼籲，如果帶領台灣開創第三勢力的路，是這麼辛苦，如果要柯文哲的屈辱，才能灌溉成為改革的養分，那就讓大家一起陪著他，一起堅強走下去。

最後，陳智菡強調，集結，就在今晚！立法院群賢樓外，為台灣的司法正義站出來！

★未經判決確定，應視為無罪

▼陳智菡喊話，民眾黨支持者今晚「集結」，為司法正義站出來。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）