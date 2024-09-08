京華城案狂燒　他揭1點「柯文哲每天笑著入睡」：冤獄1天賠10萬票

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

京華城案持續延燒，民眾黨主席柯文哲5日羈押禁見，此外，檢廉搜索柯文哲住家，發現USB隨身碟寫「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引起討論。醫師兼時事評論家沈政男表示，就是查不到金流才會賄聲賄影，冤獄賠償一天10萬票，「柯文哲在看守所每天都笑著入睡」。

沈政男在臉書發文，近期的政論節目經常提及「1500小沈」的事件，賄聲賄影講得好高興，其實正好反映了一個事實，「你們抓不到金流嘛，不然，早就一拳擊倒了，怎麼會從七百萬、一百七十萬，又扯到了1500？」他認為，有沒有圖利，關鍵在於京華城改建的容積獎勵是否違法。

沈政男建議，柯文哲的訴訟策略應從「不知道840%容積」，改為論述「容積獎勵不違法」，雖然柯文哲已經表示「不知道」，但他可以採用「退步言」的訴訟策略，即使他積極介入，圖利罪也不成立，「因為，該容積獎勵客觀上根本不違法！」

他進一步解釋，現在的京華城案是刑事庭，而京華城改建的容積獎勵是否違法，是行政訴訟的問題，需要由行政法院判決，而不是由監察院或刑事庭法官決定。

沈政男表示，假設檢察官起訴或法院判定京華城改建容積獎勵違法，蔣萬安也宣布停工，商人一定會提起行政訴訟，打違不違法的行政官司，「刑事庭法官的違法認定，還存在嗎？行政法院如果判決京華城改建容積獎勵不違法，你刑事庭要怎麼判柯文哲圖利罪？」

沈政男指出，現在檢調希望能找到柯文哲的不法金流，但如果找不到，卻又堅持要查，就會一直羈押他，「問題是，沒有的事情，你查到天荒地老，也是沒有」。柯文哲的支持者相當擔心，不知道阿北在裡面好不好，沈政男笑喊，「阿北每天都笑著入睡啊」。

沈政男坦言，如果最終以圖利罪起訴，或者查不到金流也胡亂以收賄罪起訴，到了法官那裡無法定罪，就會變成冤獄，冤獄賠償，一天3到5千，但柯文哲的冤獄賠償會用選票來計算，「錯關一天可能要賠十萬張選票。」

※未經判決確定，應視為無罪。