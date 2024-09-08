嗆小草不願出門挨批　林昭印90度鞠躬道歉：謝謝你們今天到場！

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨8日晚間集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，但民眾黨組織部副主任林昭印日前怒嗆小草不願出門，引發正反熱議，民眾黨秘書長周榆修8日緩頰稱沒有「歹意（惡意）」；而林昭印稍早也在現場向支持者鞠躬道歉。

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動預計在晚間8時30分左右落幕。

活動於6時30分開始以前，開放民眾站在後方肥皂箱上宣講，而林昭印也於稍早表示，「我要先跟現場和網路上所有朋友說聲抱歉，也謝謝你們今天到場，以及在網路上持續支持。」隨即90度彎腰鞠躬道歉。

民眾黨緊急應變小組8日上午在中央黨部舉辦公民怒吼第一站行前記者會，針對林昭印日前嗆小草一事，秘書長周榆修說，自己有從頭到尾看過網路上直播片段，一級主管同仁都很辛苦，唯一要跟大家說聲不好意思，林昭印可能有一點心急，這些過程造成大家覺得太心急，跟大家講聲「不好意思」，不過林沒有「歹意（惡意）」。

▼民眾黨組織部副主任林昭印鞠躬道歉。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）