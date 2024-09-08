看YouTube學開刀！印度庸醫害死15歲少年　遺體丟門口落跑

▲印度一名少年在不明手術後喪生。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度比哈爾邦（Bihar）發生駭人事件，一名醫師竟然一邊看YouTube影片、一邊學習開刀，透過手術移除膽結石，卻把無辜病患害死了。他發現闖下大禍後，竟還把遺體丟包路邊，趕緊落跑。

《新德里電視台》等外媒報導，一名15歲少年被家人送到薩朗地區（Saran）療養機構甘帕蒂醫院（Ganpati Hospital），接受治療後，很快停止嘔吐，但那裡的「醫師」普利（Ajit Kumar Puri）卻堅持必須動手術。

根據死者家屬說法，「醫師」普利隨便找了藉口，把患者父親打發走，接著就在缺乏家屬同意的狀況下，「透過看YouTube影片開刀。」術後，少年看起來相當痛苦，家屬著急詢問狀況，竟然還被普利厲聲質疑，「難道你們是醫師嗎？」

隨著少年情況持續惡化，「醫師」終於安排救護車，跟著病患一起前往首府帕特納（Patna）的另一間大醫院。不過，他發現患者在途中過世後，竟把遺體丟在大醫院門口階梯，就與同夥逃跑了。

死者家屬如今質疑，普利或許根本沒有醫療執照，只是自稱「醫師」的黑心人士。警方已經立案調查，追捕逃亡中的普利與其他療養院工作人員，少年遺體則已經送往驗屍。