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護理師被吼「叫你們院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

（圖／翻攝白永嘉臉書）

▲白永嘉公布護理師的照片，「因為她太帥太正，人美心更美，絕對不是30歲⋯根本20歲！」（圖／翻攝白永嘉臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

護理師的溫柔反擊！急診科醫師白永嘉表示，決定公布這位護理師的照片，「以前是我出面挺護理師，今天是護理師出面挺我，雖然跟家屬理論很累，常常結果也不好，但是被挺的感覺就是溫暖，就是送。」

白永嘉在臉書說，6日小夜班急診室超忙，有一大堆新病人及等住院的老病人，他向其中一位病人和家屬解釋完報告，講了好久，準備離開去忙下一個病人，家屬伯伯突然貼近說，「醫生你再講一次」。他分享當下和伯伯的對話：

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白永嘉：才剛講完，而且講了這麼多，不清楚問一下你太太好嗎？我有好多事要忙喔⋯

伯伯突大吼：你這個醫生怎麼這樣？這麼沒耐心！再說一次會怎麼樣？這麼沒有醫德的醫生！難怪醫病關係這麼差！

白永嘉指出，由於病人實在太多，實在懶得跟伯伯理論，其他醫師、護理師、病人和家屬都看在眼裡；不久之後，病人要移動床位到觀察室，護理師到床邊，教這位家屬伯伯，如果要上廁所怎麼放下床欄。他分享當下護理師和伯伯的對話：

伯伯大聲說：這是你們的工作！怎麼叫我老人家學呢？我們生病掛急診，你們態度這麼差！

平常溫柔的護理師不忍了：每一個家屬都願意學，為什麼你不願意？

伯伯：我要叫你們院長來！我都70歲了，你幾歲？

護理師：我30歲！你可以請院長來沒關係。

白永嘉提到，「以前是我出面挺護理師，今天是護理師出面挺我，雖然跟家屬理論很累，常常結果也不好，但是被挺的感覺就是溫暖，就是送。護理師有可能會被他投訴，我要報告院長，她可能是先看醫師被欺負才會這樣。」

白永嘉表示，決定公布這位護理師的照片！，「但有一句話其實也說得不合理，因為她太帥太正，人美心更美，絕對不是30歲⋯根本20歲！」他提到，醫護要相挺，花錢到急診是看病不是當大爺，請尊重醫療人員喔，大家都辛苦。

對此，許多網友力挺醫護，「難怪醫護人員現在那麼短缺⋯真是身累心也累」、「醫護人員真的很辛苦！99%都是天使」、「是醫療業，不是醫療服務業⋯我們知道生病很辛苦，但也體恤醫護人員的辛勞。」

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