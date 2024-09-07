請閨蜜喝飲料一口斃命！　印度3毒婦「聯手設局」狠奪4命

▲3名婦女「聯手設局」，以毒殺方式謀財害命，至少4人死亡。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度安得拉邦（Andhra Pradesh）發生駭人事件，3名婦女被指控謀殺4人，首先設局與受害者「結為好友」，再請對方喝下摻入氰化物的飲料，聯手謀財害命。

《新德里電視台》報導，32歲的溫卡特絲瓦莉（Madiyala Venkateshwari）、40歲的拉吉妮（Munagappa Rajini）、60歲的拉曼娜（Gulra Ramanamma）已於5日落網，並且全部認罪。除了3人之外，警方也循線逮捕一名涉嫌提供氰化物的男性同夥。

3名婦人鎖定坐擁大量現金或黃金的人，主動示好攀談，互相結交為好朋友，等到對方熟悉、放下戒心之後，再提供含有氰化物的飲料，趁著受害者喝下去、並且迅速斷氣後，把財物洗劫一空。

警方研判，今年6月迄今，3名婦人至少謀殺3女1男，另外還有2名受害者，僥倖逃過一劫，嫌犯住所也查獲氰化物等證據。值得注意的是，最年輕的溫卡特絲瓦莉並非初次犯罪，而是曾經前往柬埔寨，涉入網絡犯罪。

警官庫瑪爾（Satish Kumar）依據案件發生地點，稱呼3名嫌犯是「泰納利（Tenali）連環殺手」，也呼籲民眾人們提高警覺，不要輕易跟陌生人當朋友。