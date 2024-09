印度樂隊表演棚架倒塌！觀眾「骨牌式墜地」逾百傷　恐怖畫面曝

▲ 印度宗教活動棚屋倒塌,多人墜落受傷。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度比哈爾邦3日一場宗教活動發生意外,大批民眾聚集在棚架上觀賞樂隊演出,但因棚架太過老舊,無法支撐重量倒塌,觀眾瞬間墜落地面,導致逾百人受傷,過程相當驚悚。

#BIGBREAKING : Major Accident during Mahavir Mela in Chapra. Thousands of people had gathered to watch the orchestra in the fair, suddenly the balcony of a house collapsed.



More than 100 people were injured. More details awaited #Chapra #Bihar #MahavirMela #BalconyCollapse… pic.twitter.com/QXgoPRu08s