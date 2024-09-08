印度樂隊表演棚架倒塌！觀眾「骨牌式墜地」逾百傷　恐怖畫面曝

▲ 印度宗教活動棚屋倒塌，多人墜落受傷。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度比哈爾邦3日一場宗教活動發生意外，大批民眾聚集在棚架上觀賞樂隊演出，但因棚架太過老舊，無法支撐重量倒塌，觀眾瞬間墜落地面，導致逾百人受傷，過程相當驚悚。

#BIGBREAKING : Major Accident during Mahavir Mela in Chapra. Thousands of people had gathered to watch the orchestra in the fair, suddenly the balcony of a house collapsed.



More than 100 people were injured. More details awaited #Chapra #Bihar #MahavirMela #BalconyCollapse… pic.twitter.com/QXgoPRu08s — Indian Observer (@ag_Journalist) September 4, 2024

綜合NDTV等當地媒體，事發於比哈爾邦城鎮恰普拉（Chhapra）的Mahavir Akhara遊行期間，舞台周圍和路邊聚集成千上萬民眾，許多人爬上陽台、樹木和建築屋頂，隨著樂隊演出開心狂歡，一座臨時搭建的鐵皮棚架卻因無法承受龐大重量而倒塌。

網路瘋傳的影片可見，畫面右上方的棚架突然斷裂，向下崩塌，棚架上數百名觀眾頓時如骨牌般向下墜落，硬生生砸在下方觀眾身上，引發一陣推擠踩踏，目睹過程的民眾驚呼連連。

這起事件造成逾百人受傷，其中約10人傷勢嚴重，已送往附近政府醫院治療，目前不清楚後續病情。