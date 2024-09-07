密醫瞎扯「屁股8顆痔瘡」狂推療法！3度累犯被抓包　停業1年處分

▲高雄美麗島附近的知名專治痔瘡診所「錦英診所」被查獲是密醫。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名女子屁屁有異物感，懷疑是痔瘡復發，因此到一家診所就醫，醫師直指她的屁股有8顆痔瘡，狂推「乾燥療法」進行手術，女子事後到其他家診所就醫才發現根本沒痔瘡，氣得向衛生局檢舉。衛生局日前前往診所稽查，確認有非醫師人員執行醫療業務等違規，且這是診所第3次被逮到，除了移送地檢署偵辦，也處分停業1年。

衛生局近日接獲民眾陳情到新興區「錦英診所」就醫，疑似有非醫師執行相關檢查與說明病情。衛生局於9月5、6日至該診所稽查，發現涉有非醫師人員執行醫療業務，及容留非醫事人員執行醫療業務，以及護理人員未依法執業登記等違法事項，將依據醫師法移送地檢署偵辦。

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▲衛生局前往錦英診所稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據醫師法第28條規定：「未取得合法醫師資格，執行醫療業務，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。」

此外，診所還聘僱、容留非合法醫師執行醫療業務，可依醫療法第108條第5款規定，處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並可處1個月以上一年以下停業處分或廢止其開業執照。由於錦英診所已是第3次違規遭檢舉，衛生局依規定處分停業1年。

▲衛生局處分診所停業一年，相關違規移送偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件起因於一名女子在Dcard發文揭露，因曾經得過痔瘡，今年感覺屁股內有異物，擔心痔瘡復發，於是在網路上搜尋診所。該診所裝潢明亮，位於交通便利之處，Google評論也不低於3顆星，然而，她在診所內發現一些不尋常的情況。

首先，櫃台小姐告知診所醫療費用採全自費，但費用不會超過1000元。其次，她在候診區並未看到醫師的執業執照。再者，2名男醫師的診療內容與她先前的經驗相反，例如醫師向她強調：「不要看健保，不要看任何痔瘡西醫，不要吃中藥」、「痔瘡經過手術後，就會完全根治不再復發」。

在檢查過程中，她被帶到一間昏暗的檢查室，檢查床並非一般合法西醫用的，而是老舊的婦科診療椅。討論病情時，醫師指著她的肛門照片，說她的痔瘡數量「左邊3個，右邊3個，上面2個，總共8顆」。然而，女子表示，她曾看過自己長痔瘡的影像，但眼前這位醫師指給她看的部位，卻完全看不出異狀。

醫師接著向她推銷診所唯一手術「乾燥療法」，聲稱能「根治痔瘡永不復發」。還稱全台只有這家診所有在施作，「用線把你的痔瘡全部綁一綁，拉出肛門外，不用住院，術後2周每天回診治療，2周後痔瘡都乾掉掉光後，就根治了。」但對於手術用什麼線綁，醫師卻說是「秘方」無法透露。

▲密醫開立300元痔瘡藥膏。（圖／翻攝自Dcard）

女子回家後在網路上查詢，發現「乾燥療法」實為「局部注射硬化劑」，並無法如其宣稱的能根治痔瘡。她還找到該診所違反醫師法的判決。後來在其他診所檢查，發現根本沒有痔瘡，這讓她更加確定先前所去的診所為密醫診所，因此憤而撥打1999市民專線檢舉，因而揭發此案。