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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海基會預算爆增7千多萬　李彥秀：民進黨繼續反中也只是浪費錢

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀認為，問題出在民進黨僵化的意識形態上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸委會明年度預算大幅增加對海基會的捐助額，從去年1億8435萬5000元暴增至2億5957萬元，增幅高達40.80％。國民黨立委李彥秀今（8日）指出，兩岸關係的關鍵不是增加多少組織？增加多少預算？民進黨僵化的意識形態不改，陸委會、海基會編列再多的預算，也都是浪費民脂民膏繼續養「冰宮」，養「蚊子會」。

藍委許宇甄昨天揭露，陸委會在明年度預算大幅增加對海基會捐助，從1億8435萬5千元暴增至2億5957萬元，增幅高達40.80%。她質疑，這筆費用有何實質意義，是否有其他「特殊用途」？

李彥秀指出，海基會成立的宗旨是協商、交流、服務，但2016年民進黨上任後，兩岸協商完全中斷，交流活動也處於冰封卡關狀態，海基會三根支柱斷了兩支，功能不彰早為人所詬病。他續指，海基會酬庸養肥貓的質疑聲不斷，現在更傳出，陸委會明年度預算，大幅增加對海基會的捐助額，從去年1億8435萬5000元暴增至2億5957萬元，增加了7,500多萬元，增幅高達40.80%。

李彥秀進一步說，細看預算內容，除了人事費用大增2000萬元外，文教業務預算翻倍、綜合業務預算增加七成，「預算應該要反應政府未來施政方向，」看似賴清德政府有意在疫情過後，大幅增加對海基會的捐助，迎接兩岸「春暖花開」的需求，然而「理想很豐滿，現實很骨感」，賴清德的「台獨立場」以及民進黨的「反中思維」，讓海基會長期處於「天寒地凍」的「冰宮」狀態。

李彥秀提及，日前，賴清德在參加宗教活動時表示「中國和共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，對台灣國家安全影響很大，千萬不要被『拐走』。」陸委會副主委梁文傑更表示「不只媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共對台統戰的工具。」前天更傳出，兩岸冰凍後，大陸第一波學術交流團來台訪問，遭到陸委會「技術性卡關」而被迫延後。

李彥秀再舉例，日前，台灣民族黨前主席楊智淵在中國大陸被控犯下「分裂國家罪」遭重判九年，八旗出版社前總編輯富察延賀在陸被捕超過一年，請問，除了開記者會公布中共判決書內容以及痛批中共外，海基會到底作了哪些人道協助與關懷？民進黨政府改善兩岸關係毫無辦法，處處阻礙兩岸民間交流，更時不時拿「反滲透法」威脅里長、網紅，但高薪安插人事卻毫不手軟。

李彥秀說，2020年底，修正「大陸委員會訂定財團法人法授權規定事項辦法」，海基會董事長和祕書長領取的是「部長級」月薪20萬元，特殊狀況還不在此限，副祕書長、主任祕書、處長則領取「次長級」薪水。他強調，兩岸關係的關鍵不是增加多少組織？增加多少預算？民進黨僵化的意識形態不改，陸委會、海基會編列再多的預算，也都是浪費民脂民膏繼續養「冰宮」，養「蚊子會」。

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