司法公信力活教材！柯文哲案爆料不斷　李彥秀：影射的殺傷力很強

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

京華城案持續延燒，民眾黨主席柯文哲5日羈押禁見，另，據報導，檢廉搜索柯文哲住家，發現USB隨身碟寫「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引起討論。國民黨立委李彥秀表示，民眾關心的不僅是最後判決結果，更是司法檢調的程序正義，「證據到哪裡，辦案到哪裡，」這是民眾對司法檢調最基本的要求。而該案從搜索到羈押都引起許多討論，北檢卻僅以不予證實撇清責任，影射的殺傷力很強，不但涉及柯文哲的聲譽、台灣政黨政治的發展，更是重建台灣民眾對司法信任的關鍵。

對於目前柯文哲遭羈押禁見，李彥秀指出，他們尊重司法檢調與廉政的偵查作為，但也要呼籲，本案為社會矚目的重大案件，從搜索、逮捕、聲押到羈押的過程，偵查程序早已激起法學界與實務界的許多討論，甚至有「證據一樣結果卻相反」而質疑「司法不穩定」以及「綠色法官」的聲音。

李彥秀表示，讓人不能接受的是，在北檢第一次聲押的過程中，媒體就傳出「專案小組發現柯文哲有700萬元財產來源不明，妻子陳佩琪多次從柯文哲處拿到現金，到ATM存款上百萬，」在柯文哲遭到羈押後，昨天媒體又傳出「檢廉搜索柯文哲住家時搜出USB隨身碟，其中記載收取威京集團主席沈慶京1500萬元。」（隨後又更改內容，刪除1500「萬元」的萬元用字）但北檢僅以「不予證實」，撇清責任。

李彥秀提到，還記得促轉會「東廠風波」時，副主委張天欽曾說過「影射的殺傷力最強」「如果沒有操作，很可惜」。本案不但涉及柯文哲的聲譽、台灣政黨政治的發展，更是重建臺灣民眾對司法信任的關鍵。不論你喜不喜歡柯文哲，無罪推定、正當法律程序都應該是不會因人而異的價值，

「今天的柯文哲，可能就是明天的你我」李彥秀認為，民眾關心的不僅是最後的判決結果，更是司法檢調的程序正義。勿枉勿縱的態度，拒絕政治力干預的風骨，「證據到哪裡，辦案到哪裡，」這是民眾對司法檢調最基本的要求。

李彥秀提到，此次偵查程序衍生的相關問題，就是一篇司法公信力的活教材。包括偵查不公開、如何保障自行到場的被告人身自由，都凸顯我國刑事訴訟制度還有許多有待改進或調整的地方，他們樂見不同政黨藉由提案修法來開啟制度的檢討，作為民主法制社會，對於保障民眾基本權利的法案都予以支持。

★未經判決確定，應視為無罪

