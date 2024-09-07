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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委爆編31萬預算赴日考察黑熊　監院：近年調查案件不少與保育相關

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲藍委控監察院浪費民脂民膏。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委羅智強揭露，監察院明年編列一筆31.5萬的預算，到日本北海道考察5天，內容是「原住民族自然利用資源權、狩獵文化權與野生動物保育－從人熊衝突到人熊共存，以日本黑熊保育為例」，羅質疑監院亂花民脂民膏。對此，監院指出，該預算乃監察院每年歷行編列的職員出國考察經費，每年主題由考察同仁自行選定，考量近年來監察院調查案件不少與自然保育有關，故在經費相當有限的情況下，僅能擇選就近的日本為考察國家。

對於監察院明年編列一筆31.5萬的預算，派員3人到日本北海道考察5天，羅智強表示，「我想請問監察院庸庸碌碌的高官們、請問陳菊院長、請問李俊俋秘書長，原住民族的狩獵文化與黑熊保育，是監察院的核心業務嗎？」

對此，監察院表示，該預算乃監察院每年歷行編列的職員出國考察經費，旨在鼓勵及培養職員在繁重公務之餘，可以藉由出國考察汲取先進國家經驗，開拓國際視野，增益公務實戰能力，至於考察主題，則由出國同仁自行選定，簽核後確定。

監察院說明，以今年為例，考察主題為日本法官與懲戒制度。至於114年，考量近年來監察院調查案件不少與自然保育有關，故在旅費暴漲及經費相當有限的情況下，僅能擇選就近的日本為考察國家。

監察院補充，而依規定，監察院每次出國考察皆歷經事前的縝密規劃與聯繫，事後返國後，則需撰寫出國報告及製作簡報，公開向全院提出口頭報告。

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