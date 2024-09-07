日本鬧「令和米荒」各地缺貨！　農會：稻米開始收成可望緩解

▲ 日本鬧米荒，超市祭出限購措施。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本正在經歷「令和米荒」，全境超市等地都有白米缺貨問題。農會人士昨天表示，由於北陸地方、新潟縣及東北地方稻米已開始收成，再過一段時間白米就能陸續在店家上架。

日本每日新聞報導，JA全農（全國農業協同組合連合會）新潟縣本部，昨天在稻米產量居日本之冠的新潟市內舉行與糧食批發業者間座談會，說明今年稻米生產等狀況。

根據說明，雖然今年氣候依舊維持高溫傾向，但並未像2023年出現災害等級的異常高溫。

至於截至今年8月15日的稻米收成概況，由於在新潟縣整體來說「維持往年水準」，只要稻米收成作業順利進行的話，預料白米短缺狀態將會逐步獲得緩解。

目前市場上白米短缺狀態的主因之一，被認為跟2023年產稻米受到酷暑影響導致流通量減少有關。再者就是今年8月相繼發生地震跟颱風侵襲，造成消費者相繼「囤米」，連稻米產地的新潟縣都出現缺貨。

另外，外國觀光客大增造成需求量增加，也被認為對白米短缺有所影響。

JA全農新潟縣本部會長伊藤能德說，北陸、新潟及東北地方已開始收成稻米，「請大家安心，再稍等一段時間白米就能在店家上架」。

讀賣新聞報導，日本全境超市等地缺米狀況持續，日本政府農林水產省昨天再度籲請白米收購及批發業者，能採取讓白米順利流通的因應作為。

農林水產省8月下旬已籲請業者協助，但由於不同地區的販售狀況有所差異，所以要求業者進一步採取對策。

TVU福島電視台（TUF）報導，日本全境持續缺米，也被說是「令和米荒」，福島市一處販賣店昨天時隔3天再度進貨白米，沒想到僅僅2分鐘就完售。

店家預估新米收成後應該會逐步緩解缺米狀況，但9月底前應該還是相當嚴峻。

山口新聞報導，山口縣政府農業振興課等表示，缺米是多重原因造成，包括去年夏天酷暑造成稻米受到高溫損害、訪日外國客大增造成外食需求升高、民眾為防災囤積白米，及目前正值新米開始上市前的交替時期等。

至於為何政府不釋出庫存米來解決「米荒」？讀賣電視台報導分析，目前正值新米上市時期，如果日本政府此時釋出庫存米，就會造成市場上的白米數量增加，可能會造成整體米價崩盤。

如果屆時白米只能便宜出售，雖然對消費者來說是開心的事，但對辛苦勞動的農民來說，就會造成實際收入無法增加的問題。（譯者：黃名璽）