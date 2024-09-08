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大陸 大陸焦點 特派現場

影／陸神秘機場之一！乘客沒見過樣貌　空服員狂喊「拉下遮光板」

記者任以芳／江西廬山報導

2021年剛復航廬山九江機場乘載一年千萬觀光旅遊人潮，但所有乘客從未沒看過機場周邊真面目，十分神秘。原因是該機場是軍民合用機場，必須保密，因此飛機降落前，空服員要求乘客集體「拉下」遮光板，先前大陸有乘客不聽勸阻偷拍，結果涉嫌擾亂公共交通秩序，被處以行政拘留7日的處罰。

江西廬山是知名避暑省聖地，每年春天到秋天這段期間吸引不少旅客上山遊玩，除了搭高鐵動車，2021年剛復航廬山九江機場也是重要交通樞紐，但是所有降落此地的乘客，沒有一個人見過機場真面目。

飛機降落前40分鐘，按照慣例，乘客必須收起小桌板、調直座椅靠背並且把遮光板「拉上」。但降落廬山九江機場卻是「拉下遮光板」，空服員還會逐一檢查每一個靠窗位置，提醒乘客「拉下遮光板」。

同一時間，機長在降落期間也多次廣播，「配合機場保密工作，請靠窗乘客保持遮光板關閉。」下降前20分鐘，飛機上燈光全關閉，所有乘客在黑暗機艙內等待降落。

▲▼ 廬山九江神秘機場 。（圖／記者任以芳攝）

▲降落廬山九江機長前，空服員多次提醒「拉下」遮光板 。（圖／記者任以芳攝）

即使空服員多次提醒，飛機上還是有少數乘客不聽勸，尤其是好奇的小朋友，多次想打開遮光板，馬上被發現。因為飛機燈光調暗，只要有一點光亮，空服員就會大喊，「遮光板請拉下！」來回多次警告，連其他乘客也幫忙提醒「關起來啦！」

直到飛機降落後，許多乘客以為能打開遮光板一探究竟，馬上被阻止。機長一落地就廣播，「請保持遮光板關閉，在機場停留期間禁止拍照攝影，違者將可能負擔法律責任。」

此時，空服員突然大喊，「不能打開！女士不能打開，被塔台看見咱們都下不了飛機！」「遮光板需要關一下，不能打開！」

▲▼ 廬山九江神秘機場 。（圖／記者任以芳攝）

▲廬山九江機場外觀，進入機場後直到上飛機禁止拍照攝影 。（圖／記者任以芳攝）

直到飛機降落，乘客還是不知道廬山九江機場長什麼樣子，只有解放軍最清楚，因為該機場是軍民合用，停機坪特地還有隔離區域，乘客下機想回頭看，視線全部被擋住。從下機到拿行李也被禁止拍照攝影，必須走出機場大門口，唯一能取景地方就是機場外觀。

至於空服員的提醒，確實有根據，今年7月在大陸東南沿海地區某軍民合用機場，乘客在飛機滑行起飛過程中，無視工作人員的再三提醒，反覆開啓遮光板，擅自用手機攝錄機場周邊設施、建築和軍機等。

今年3月，同樣是民軍合用的泉州晉江機場也發生類似情況，乘客趁起飛前偷偷拍照被塔台看見，原本滑行飛機立刻叫停。還有乘客不聽勸拍照錄影，導致飛機無法起飛，軍方人員直登機檢查手機。

據了解，大陸有70多座軍民合用機場，並非所有機場嚴格執行「神秘」形象，只有少數軍民合用機場周邊可能涉及軍營部隊、戰機等敏感機密，乘客才必須配合「保密」。

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