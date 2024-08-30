　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

買到「假機票」不能出國！　他怒掏鐵鎚砸爛櫃台5電腦6螢幕

▲▼買到假機票！　他怒掏鐵鎚砸爛櫃台。（圖／翻攝自X）

▲男子從包包掏出鐵鎚，砸爛螢幕與電腦。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

智利阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯國際機場（Arturo Merino Benítez International Airport）發生乘客施暴事件，一名男性乘客因為得知自己買到假機票，竟憤而持鐵鎚砸爛航空公司的報到櫃檯，整個過程也被一旁旅客拍下。警方指出，他一共砸毀機場5台電腦和6個螢幕，損失高達2000萬智利披索（約新台幣69萬元）。

根據《太陽報》報導，該名男子原先預計從智利飛往美國邁阿密，再轉機飛往海地，因此他在27日抵達阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯國際機場準備登機。沒想到出發當天，他才赫然發現自己遭到詐騙。

▲▼買到假機票！　他怒掏鐵鎚砸爛櫃台。（圖／翻攝自X）

▲▼買到假機票！　他怒掏鐵鎚砸爛櫃台。（圖／翻攝自X）

男子抵達報到櫃台後，被美國航空的地勤人員通知，他並未成功預訂機票，這名海地籍的男子這才發現自己在購買機票時遭到詐騙。他當場與地勤人員發生爭執，隨後更從背包中拿出預藏的鐵鎚，並開始失控砸毀櫃檯的電子設備，包含5台電腦與6個螢幕。

警方表示，該名男子砸毀了11個設備，預估造成美國航空公司（American Airlines）2000萬智利披索（約新台幣69萬元）的損失。

男子砸毀現場後，試圖推著行李推車離開，不過隨即被一名女子攔下。而他也當場被警方逮捕。

智利聖地亞哥警方表示，這名海地籍男子是因為發現自己購買的機票並未成功預訂，驚覺自己遭到詐騙，才會勃然大怒，並展開一連串的暴力行為。

美國航空公司也在事後發表聲明稱，當地執法機構已在第一時間迅速處理該案件，同時也對造成旅客不便致歉。

ET快訊
10天砍逾47萬張！　中信金今再遭外資倒貨逾3萬張
吳奇隆無預警「被節目退賽」：不該跟我商量嗎
民眾黨籲勿對柯文哲案未審先判　綠委批雙標：黃國昌好好看這份聲
快訊／下班注意「大雷雨灌2縣市」　國家警報再響
快訊／「柯文哲被帶走就包圍地檢」！館長神隱了
快訊／台中漁船離奇翻覆　船長活活淹死
從黨主席變落水狗！蘇一峰「列柯文哲缺點」：別再抹我是柯粉醫師
「阿北加油，我們相信你」　民眾黨新竹代市長、主委力挺柯文哲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電車癡漢在旁邊！女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」　超噁過程全被拍

曾來台治療腿疾！紐西蘭毛利王圖黑堤亞辭世　享壽69歲

以色列襲約旦河西岸　擊殺哈瑪斯高階指揮官！畫面曝光

男嫌闖空門「煮麵吃」飯後乖乖洗碗！留紙條提醒1事　什麼也沒偷

買到「假機票」不能出國！　他怒掏鐵鎚砸爛櫃台5電腦6螢幕

日漁船沖繩外海起火沉沒！7人漂9小時獲救　69歲機輪長仍失蹤

出國注意！菲律賓M痘病例增至5人　機場加強旅客監控

波音星際客機將於9月初「空載」返回　2名人員繼續滯留外太空

北韓「洗腦夏令營」！　留學生每年暑假遭強制召回思想審查

烏克蘭證實F-16墜毀！殉職飛官背景曝光　任務完成追授上校

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

電車癡漢在旁邊！女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」　超噁過程全被拍

曾來台治療腿疾！紐西蘭毛利王圖黑堤亞辭世　享壽69歲

以色列襲約旦河西岸　擊殺哈瑪斯高階指揮官！畫面曝光

男嫌闖空門「煮麵吃」飯後乖乖洗碗！留紙條提醒1事　什麼也沒偷

買到「假機票」不能出國！　他怒掏鐵鎚砸爛櫃台5電腦6螢幕

日漁船沖繩外海起火沉沒！7人漂9小時獲救　69歲機輪長仍失蹤

出國注意！菲律賓M痘病例增至5人　機場加強旅客監控

波音星際客機將於9月初「空載」返回　2名人員繼續滯留外太空

北韓「洗腦夏令營」！　留學生每年暑假遭強制召回思想審查

烏克蘭證實F-16墜毀！殉職飛官背景曝光　任務完成追授上校

電車癡漢在旁邊！女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」　超噁過程全被拍

古久保對張趙紘印象深　桃猿盼打造下一個吉力吉撈、陳俊秀

路邊撿到斷腿青蛙　獸醫幫牠「打石膏」治療2個月野放

桃園市府成立都市更新專案辦公室　張善政：4大任務引領都更

南消參與2024年車禍救援挑戰賽　奪得佳績表現亮眼

12星座依賴你的表現　牡羊生活大小事第一個想與你分享

12星座愛你到骨子裡的表現　巨蟹全天候關心不打烊

全台首座！「基隆恐龍AR生態園區」今試營運　9／27前免門票

貿協帶領13家中醫藥業者　成功開拓越南與馬來西亞市場

港務公司ESG永續報告書通過國際公司查證　推動永續發展獲肯定

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

國際熱門新聞

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

人妻「肉償」車震維修工　夫返家驚見雙屍

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

泰咖啡店4女開高衩　抖乳2秒晃到犯規

4男女夜店「一片肉色」！全裸搶免費iPhone

颱風珊珊強襲日本　飛機降落「猛搖」嚇哭了

俄男遊泰性侵母牛　恐遣送回國上戰場

快訊／以色列、哈瑪斯同意9／1各區停火3天

烏克蘭F-16戰機「驚傳1架墜毀」　戰機軍援剩5架

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

民調：賀錦麗支持度領先擴大　關鍵搖擺州仍落後川普

美承諾護送菲國運補船　菲：士兵瀕死才救助

更多熱門

相關新聞

搭機突見「帶血濕紙巾」　陸女超怕染病！航空公司回應了

搭機突見「帶血濕紙巾」　陸女超怕染病！航空公司回應了

中國重慶一名女乘客搭機時，發現機上有「帶血濕紙巾」，擔心會有病毒，連帶影響到健康，引發軒然大波。對此，航空公司也做出回應了。

KK園區搞詐騙還凌虐！E奶女蛇頭再加判10年6月　

KK園區搞詐騙還凌虐！E奶女蛇頭再加判10年6月　

用AI防詐！Gogolook攜10家金融業破解詐騙

用AI防詐！Gogolook攜10家金融業破解詐騙

辣妹傳泡泡浴嘟嘴照　單純男匯錢

辣妹傳泡泡浴嘟嘴照　單純男匯錢

女驚覺遭騙馬上衝派出所　隔壁街抓到車手

女驚覺遭騙馬上衝派出所　隔壁街抓到車手

關鍵字：

詐騙乘客機場航空公司暴力

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

柯文哲被帶回調查！北檢預防架設2層欄杆

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面