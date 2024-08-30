買到「假機票」不能出國！　他怒掏鐵鎚砸爛櫃台5電腦6螢幕

▲男子從包包掏出鐵鎚，砸爛螢幕與電腦。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

智利阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯國際機場（Arturo Merino Benítez International Airport）發生乘客施暴事件，一名男性乘客因為得知自己買到假機票，竟憤而持鐵鎚砸爛航空公司的報到櫃檯，整個過程也被一旁旅客拍下。警方指出，他一共砸毀機場5台電腦和6個螢幕，損失高達2000萬智利披索（約新台幣69萬元）。

根據《太陽報》報導，該名男子原先預計從智利飛往美國邁阿密，再轉機飛往海地，因此他在27日抵達阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯國際機場準備登機。沒想到出發當天，他才赫然發現自己遭到詐騙。

男子抵達報到櫃台後，被美國航空的地勤人員通知，他並未成功預訂機票，這名海地籍的男子這才發現自己在購買機票時遭到詐騙。他當場與地勤人員發生爭執，隨後更從背包中拿出預藏的鐵鎚，並開始失控砸毀櫃檯的電子設備，包含5台電腦與6個螢幕。

警方表示，該名男子砸毀了11個設備，預估造成美國航空公司（American Airlines）2000萬智利披索（約新台幣69萬元）的損失。

男子砸毀現場後，試圖推著行李推車離開，不過隨即被一名女子攔下。而他也當場被警方逮捕。

智利聖地亞哥警方表示，這名海地籍男子是因為發現自己購買的機票並未成功預訂，驚覺自己遭到詐騙，才會勃然大怒，並展開一連串的暴力行為。

美國航空公司也在事後發表聲明稱，當地執法機構已在第一時間迅速處理該案件，同時也對造成旅客不便致歉。