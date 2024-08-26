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出國注意！歐盟機場9月重啟限制　隨身行李「液體最多100ml」

出國旅遊要注意！9月起歐盟機場將重啟限制　隨身行李攜帶液體僅限100毫升

▲ 歐盟機場將於9月1日起重啟對旅客攜帶液體登機的限制。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

通過機場安檢可能是旅行中最繁瑣的流程之一，當準備出國旅遊時，就得格外注意機場及航空公司的規定，以免讓財物、心情受到影響。對此，歐盟委員會日前就宣布，將在9月1日起「暫時」重啟對旅客攜帶液體登機的限制，於歐盟機場過安檢時，旅客攜帶的液體、噴霧及凝膠類物品均不可超過100毫升。

根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，一些歐盟機場安裝了最先進的掃描機器，得以允許旅客攜帶任意數量的電子設備和化妝品登機，且無需從手提行李中取出，讓整體安檢過程更加快速。

報導指出，這種先進的掃瞄機器被稱為「C3 EDSCB技術」（C3 EDSCB technology），可透過電腦斷層掃瞄，顯示出行李內容的高解析度三維影像，同時輕鬆檢測出各種化妝品、液體或電子設備中的爆炸性成分。

不過，在去年5月，歐盟委員會向歐洲民航會議（ECAC）發送的一份技術報告，對該掃描機器的有效性提出質疑，表示這些掃描機的軟體無法保證其對於容量超過330毫升容器的可靠性。

隨後，歐盟於7月31日宣布決定對這些C3爆炸物檢測系統實施「臨時」限制，自9月起應「暫時」恢復先前對手提行李中，攜帶液體限制在100毫升的規定，直至「某些技術問題」得到解決；但歐盟委員會發言人也稱，「委員會並沒有改變對新一代掃描器品質的看法，其性能也沒有受到質疑」。

另外，英國早在6月已在幾個機場重新實施該項限制，係因發現了液體檢測的缺陷。而歐洲國際機場理事會（ACI）總幹事奧利維爾（Olivier Jankovec）直言，這些新掃描機的價格貴8倍、維護成本高4倍，提早投資這項新技術的機場反而「如同受到懲罰」，同時他也強調，「安全是不容談判的，它是歐洲機場的首要任務之1」。

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