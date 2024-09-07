台中日曜「零碼鞋清倉會」萬雙鞋款下殺300元起　麗寶推單寧特賣會

▲台中日曜天地OUTLET「零碼鞋清倉會」登場，共計60大品牌、破萬雙鞋款海量限時出清 。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中日曜天地OUTLET「零碼鞋清倉會」登場，共計60大品牌、破萬雙鞋款海量限時出清，名牌鞋款最低價300元有找，時間至９月底為止。麗寶Outlet Mall即日起至18日展開美式單寧特賣會，零碼服飾490元、牛仔褲特價990元、女款牛仔短褲全面５折，搶攻消費者荷包。

日曜天地表示，「零碼鞋清倉會」的品牌包括New balance、ADIDAS、SKECHERS、Timberland、Fitflop、NIKE、PUMA、BIRKENSTOCK、NATIVE、LA NEW、PALLADIUM、ALL BLACK、KANGOL等各式名牌鞋類。記者會上，館方也邀請啦啦隊女孩游敏Umia、飛飛，啦啦隊男孩Travis崔維斯亮相代言活動。

▲麗寶Outlet Mall館內的LEE Jeans即日起至9月18日展開美式單寧特賣會 。（圖／麗寶提供）



麗寶Outlet Mall館內的LEE Jeans即日起至9月18日展開美式單寧特賣會，零碼服飾490元、牛仔褲特價990元、女款牛仔短褲全面五折；還有來自北歐的家居設計品牌Moz Sweden，即日起至10月13日展開服飾、帽子、鞋包快閃特賣；人氣潮玩盲盒POP MART泡泡瑪特，在中央廣場打造海洋主題快閃店，即日起發售《AZURA一場有關星星的夢系列》每盒330元，活動只到9月底。