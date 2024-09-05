「屏東迎王平安祭典」9／15登場　高鐵推1日遊3130元起

▲高鐵假期推出在地旅遊專案。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵假期推出在地特色旅遊，其中瞄準9月15日屏東迎王平安祭典活動，高鐵也推出高鐵來回票、接駁、行程等1日遊，台北出發每人最低3130元起；此外，高鐵也推出台中爵士音樂季專案，台北出發最低1799元起。

台灣高鐵結合在地活動，即起推出「屏東迎王平安祭典」、「搭高鐵．玩城鄉」、「台中爵士音樂節」等特色旅遊專案。

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其中9月15日「屏東迎王平安祭典」是東港、小琉球地區每3年一次重要活動，高鐵當天也推出一日行程，包含高鐵來回車票、接駁、行程，有專人導覽東隆宮王船、七角頭轎班迎王文化、家將臉譜DIY、加上大鵬灣遊艇遊湖行程，台北出發每人最低只要3130元起，等同搭高鐵再加150元就能走一日遊行程，再贈限量屏東迎王毛巾。

高鐵公司表示，屏東迎王期間自9月28日到10月5日，也可選擇「2024屏東迎王限定高雄和運租車2日自駕遊」，除贈特色毛巾、再加贈東港小王馬。

此外，「搭高鐵．玩城鄉」專案也推出深度旅遊，其中「彰化扇形車庫1日輕鬆遊」，行程走訪彰化車站、扇形車庫及戶羽機關車園區等熱門景點，台北出發每人只要1800元起。另瞄準「台中爵士音樂節」10月11日至20日在台中市民廣場登場，高鐵攜手台中多家飯店推出優惠，其中入住「草悟道文旅」，台北出發至台中二人同行，最低每人只要1799元。