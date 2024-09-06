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台積電歐洲廠8月動工！　立委赴德關心台人在地生活配套措施

▲▼立法院「台德國會友好聯誼會」訪團拜會德勒斯登國會議員。（圖／翻攝自Facebook／立委林楚茵）

▲立法院「台德國會友好聯誼會」訪團拜會德勒斯登國會議員。（圖／翻攝自Facebook／立委林楚茵）

實習記者石嘉豪／台北報導

台積電在德國德勒斯登投資設廠的「歐積電」於8月底動土，台德雙方已展開台灣工程師赴德工作相關配套措施的準備，立法院德國小組代表民進黨立委張宏陸、林楚茵等一行人，也於近日率團前往考察，在駐德大使謝志偉協助下，與當地的國會議員及市府官員，討論如何具體協助台人順利融入德國在地生活。

立法院「台灣德國國會友好聯誼會」代表團成員包括會長張宏陸、沈發惠、林楚茵與洪申翰一行人，在謝志偉大使的安排下，前往有「德國矽谷」之稱的德勒斯登參訪。

台積電與德國跨國合作投資的晶圓廠「歐積電」，在8月20日於德勒斯登動工，林楚茵提到，這次訪團特別拜訪了兩位徳勒斯登的國會議員Dr. Markus Reichel與 Lars Robwer，與徳勒斯登市長的經貿代表，藉此了解未來台積電在德國設廠時，台德在經貿合作外，如何幫助台積電員工及其家屬在德國的生活安排，包括子女的教育銜接、語言與文化融合及生活配套等細節。

▲立法院「台德國會友好聯誼會」訪團拜會德勒斯登國會議員。（圖／翻攝自Facebook／立委林楚茵）

▲立法院「台德國會友好聯誼會」訪團拜會德勒斯登國會議員。（圖／翻攝自Facebook／立委林楚茵）

林楚茵點出，印象中的徳勒斯登是二戰期間得英美聯軍轟炸的城市，是東德控制下的軍事重鎮，但與在徳勒斯登打拼的台商朋友們餐敘之後改觀了。

林楚茵表示，這群年輕的台商朋友們，比台積電更早選擇徳勒斯登，因為徳勒斯登是「德國矽谷」也是易北河上的「佛羅倫斯」 ，這個科技與文化並重的城市讓他們來這裡發展。她透露，訪團抵達當天，德勒斯登正在舉行當地知名畫家Caspar David Friedrich （卡斯巴·大衛·弗雷德里希）250週年紀念活動，當地居民都打扮成18世紀的模樣，穿梭在聖母教堂廣場週邊，整個城鎮瞬間時光倒流回200多年前，藝文氣息相當濃厚。

林楚茵說，台商朋友們也分享了當地的生活經驗，盼透過政府與國會更積極的協助，讓打算來德國打拼的台灣人更能越過語言及文化的差異，在徳勒斯登找到異國生活的美好。

台積電是在去年8月宣布與德國博世（Robert Bosch）、英飛淩（Infineon）以及恩智浦半導體( NXP）共同投資成立「歐積電」晶圓廠，上個月底正式動工興建。

據了解，這項台德合作投資案，台積電持有70%股權， 博世、英飛凌以及恩智浦則各持有10%股權，由台積電營運，總計投資金額預估超過100億歐元。

此外，歐盟及德國政府也依據「歐洲晶片法案」（European Chips Act），支持這項建廠投資計畫，預估未來創造當地約2千個高科技專業工作機會，並預計在2027年底開始生產。

▼立法院「台德國會友好聯誼會」訪團，巧遇德勒斯登當地藝術展，居民造型特別回到18世紀。（圖／翻攝自Facebook／立委林楚茵、謝志偉粉絲頁）

▲▼立法院「台德國會友好聯誼會」訪團拜會德勒斯登國會議員。（圖／翻攝自Facebook／立委林楚茵）

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