監院編31.5萬到北海道考察黑熊　羅智強批濫花錢：北海道是棕熊

▲監院編31.5萬派人到北海道考察黑熊。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者崔至雲／台北報導

立法院下個會期將是預算會期。國民黨立委羅智強揭露，監察院明年編列一筆31.5萬的預算，預計派員3人到日本北海道考察5天，計畫內容是「原住民族自然利用資源權、狩獵文化權與野生動物保育－從人熊衝突到人熊共存，以日本黑熊保育為例」，他質疑這是監察院核心業務嗎？且北海道生態以棕熊為主，監院居然要到以棕熊為主的地區考察黑熊，令他痛批監察院爛透，考察當旅遊，亂花民脂民膏。

「監察院爛透，考察當旅遊，亂花民脂民膏！」對於監察院明年編列一筆31.5萬的預算，派員3人到日本北海道考察5天，羅智強表示，「我想請問監察院庸庸碌碌的高官們、請問陳菊院長、請問李俊俋秘書長，原住民族的狩獵文化與黑熊保育，是監察院的核心業務嗎？」。

「這到底跟監察院的憲法核心職權－糾正、糾舉、彈劾與審計，有何關聯？」羅智強轟，更荒唐的是，根據北海道當地研究人熊衝突管理的專家－佐藤喜和教授的研究，日本熊類主要有兩種，棲息在北海道的棕熊，以及本州和四國的黑熊。當地原住民族阿依努人也是將棕熊而不是黑熊視作神祉。監察院居然要派員到一個以棕熊為主的地區，去考察黑熊保育？連考察理由都胡謅亂掰，這就是浪費民脂民膏的監察院。

羅智強表示，31.5萬對民進黨高官來說可能不多，但根據主計總處的統計，台灣有將近1成的勞工朋友，全年薪資達不到這個數字。人民工作12個月掙的辛苦錢，監察院的官呀，隨便編個考察理由去日本玩5天就能花光。

羅智強說，面對這樣一個效率低落的東廠院、酬庸院，不只每年花費人民超過10億的納稅錢，三年內預算漲幅更高達8.6%。對比同期，受雇員工總薪資成長不過4.1%。真的是朽木為官、禽獸食祿，致社稷邱墟，蒼生塗炭。何其諷刺。

羅智強表示，去棕熊棲息地考察黑熊只是監察院誇張行徑的冰山一角。新會期，他一定會嚴審刪凍監察院預算，不再讓這些高居朝堂的昏官胡作非為，嚴審預算，把關國庫。