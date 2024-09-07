傳伊朗首度向俄國「交付彈道飛彈」　白宮國安發言人：震驚

▲外媒爆料，伊朗向俄羅斯交付彈道飛彈。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》6日引述消息人士說法報導，西方官員研判，伊朗近期已經把短程彈道飛彈交付俄羅斯，用於烏克蘭戰場上，而白宮國安會議發言人薩維特（Sean Savett）直言對於「這些報導感到震驚」。

CNN等外媒報導，儘管這2個反西方盟友不斷強化夥伴關係，但這是伊朗第一次向俄羅斯提供彈道飛彈，也是德黑蘭對莫斯科支持的顯著升級。不過，目前尚不清楚確切交付時間。

白宮國安會議發言人薩維特指出，自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，西方一直在警告莫斯科與德黑蘭之間不斷深化的安全伙伴關係，「伊朗向俄羅斯轉移任何彈道飛彈，都代表伊朗支持克里姆林宮入侵烏克蘭的急遽升級。」G7今年3月一份措辭強硬的聯合聲明也警告，國際社會將採取「針對伊朗的重大新措施」。

伊朗常駐聯合國代表團已經否認轉移飛彈，「伊朗對於烏克蘭衝突的立場依然沒有改變。伊朗認為，向衝突各方提供軍事協助，會導致傷亡增加、基礎建設毀壞、距離停火談判更遠，這是不人道的。因此，伊朗不僅自身不參與此類行動，也呼籲他國停止向衝突各方提供武器。」俄羅斯駐美大使館則沒有回覆媒體置評要求。

美方官員曾經表示，最早從去年9月開始，俄羅斯就透過談判，從伊朗那裡獲得短程彈道飛彈。此前，德黑蘭已經向莫斯科提供數百架無人機用於戰爭，俄國也在伊朗協助下，打造國內的無人機工廠。

此外，莫斯科也一直獲得來自北韓的飛彈與飛彈零件，接受中國協助擴大國防工業基礎，成為蘇聯時代以來最有野心的軍事製造業擴張，包括大量工具機、無人機、渦輪噴射引擎、巡弋飛彈技術等。