投降烏軍遭俄處決畫面曝！　烏克蘭怒控「犯下戰爭罪」

記者張方瑀／綜合報導

CNN掌握一段獨家影片顯示，烏克蘭東部有3名士兵在投降後遭俄羅斯士兵處決。烏方指控，俄軍處決而非俘虜的做法明顯犯下戰爭罪，且此情況不斷上演，目前可能有高達73名烏軍被處決。

根據CNN報導，這段曝光的影片是8月底在烏克蘭東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）所拍攝，透過無人機捕捉到的畫面顯示，有3名烏軍在壕溝被占領後，雙手舉起跪在空地上，結果幾秒鐘後，他們3人臉部朝下倒地，一動也不動。

▲躲避在戰壕中的烏克蘭士兵。（圖／路透）



烏克蘭匿名官員指出，這3名士兵遭俄軍處決，而且這類事件越來越多。國防部官員向CNN提供了一份清單，從去年11月至僅有15件烏軍遭處決的事件，其中大部分都有無人機影片或錄音檔佐證，這些烏軍投降後沒有成為俄軍俘虜，而是遭殺害。

烏克蘭總檢察長柯斯汀（Andriy Kostin）表示，有至少73名烏克蘭戰俘遭俄羅斯處決，而這也是克里姆林宮戰略的一部分，「如果戰俘投降、表現出投降的樣子，或是手上沒有武器，如果仍將他們處決，就是戰爭罪。」

另一段來自扎波羅熱（Zaporizhzhia）的無人機拍攝畫面顯示，在今年5月的激戰中，同樣有3名烏克蘭士兵遭處決，而烏克蘭國防情報部門也截獲了當時的音檔紀錄，有一名俄軍指揮官向下屬表示，「殺了他們、殺了他們、殺了他們」、「殺掉他們後再回來報告」。

匿名聯合國調查人員向CNN證實，目前正針對數名烏克蘭士兵遭處決的事件進行調查，「這些殺戮單獨來看是戰爭罪，但全部加在一起就構成了危害人類罪（Crimes against humanity）。」