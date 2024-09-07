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西瓜切開「看見1跡象」快丟！　苦主親曝後果：食物中毒

▲▼西瓜切開「看見1跡象」快丟！　苦主親曝後果：食物中毒。（圖／翻攝TikTok@idcsterling）

▲西瓜冒泡是腐爛與變質的跡象。（圖／翻攝TikTok@idcsterling）

記者吳美依／綜合報導

炎炎夏日吃一片西瓜非常消暑，但如果切開發現裡面正在「冒泡」，就應該立刻丟掉，因為這可能是水果腐爛的跡象，甚至有可能食物中毒。

外國網友弗尼爾（Sterling Fournier）在一部TikTok影片中，展示西瓜切口不斷冒泡的畫面。他解釋，西瓜被放在不理想的保存環境，例如暴露在高溫下太久，就會產生泡沫，也就是腐爛的跡象。

他解釋，這些泡沫「基本上是西瓜內部氣體與壓力累積的結果」，「吃掉這些西瓜不是好主意。這是特定類型細菌繁殖的地方，可能會讓你食物中毒。」

@idcsterling ♬ バラック集落 - ききやま

不過，許多網友在看過影片之前，就曾經把冒泡西瓜吃下肚。其中一人更坦言，「我吃了我媽切好的一顆壞的（西瓜），結果食物中毒了。」也有自稱在食品加工業任職多年的網友，對弗尼爾的說法表示贊同。

美國餐飲月刊《Food & Wine》專家也同意這個看法，西瓜「發酵過程會產生氣體，所有內部壓力都會導致西瓜爆炸，即使切開已經開始發酵的西瓜也可能不安全。」為了避免這種情況，應該把西瓜儲存在冰箱裡。

 
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