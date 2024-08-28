快訊／高雄居酒屋爆食物中毒！12人腹痛狂拉+乾嘔　停業5天清消

▲消費者懷疑是月見雞肉丸或威靈頓豬排導致食物中毒。（圖／翻攝自Google評論）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家居酒屋傳出客人集體食物中毒！有民眾於23日晚間至餐廳用餐後，隔日出現腹瀉、嘔吐等症狀，衛生局統計約有12人發病，目前無人住院，要求業者停業5天落實清消，複查合格後才能復業；同時也對8名廚工及個案採檢，若驗出病原菌，最高可罰2億元。

有民眾表示，23日晚間和朋友前往該店用餐，用餐過程中就感覺「肉沒熟」、「吃起來味道非常奇怪」，廚房確認後仍表示食物沒問題。沒想到回家後，凌晨開始腹瀉不止，她和友人不是拉肚子就是嘔吐。

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民眾說，上網一查店家資訊，發現也有其他消費者和他們一樣在23日用餐，也一路上吐下瀉，憤而向衛生局投訴，要求市府前往店家稽查。

▲▼消費者到店家留負評，指吃完後腹痛狂瀉加乾嘔。（圖／翻攝自Google評論）

衛生局表示，本周接獲民眾反映於該店家用餐後不適，截至28日下午5點，接獲用餐民眾12人出現有腹瀉、嘔吐等症狀，最早發病日為8月24日，目前無人住院。

衛生局依規範前往店家稽查，查獲垃圾桶未加蓋、抽油煙機設備須清洗、作業環境冷藏/凍未有溫度記錄表、從業人員無體檢報告、食材未離地放置、未依規定先進先出等缺失。衛生局要求業者自8月26日自主停業5日，落實環境清消，經複查合格才可復業。

▲▼衛生局前往店家稽查，發現有衛生缺失。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，現場已同步針對可疑的食材：月見雞肉丸子、威靈頓豬排、雞肉串及環境進行抽驗，檢驗致病原，並針對8名廚工及發病個案採檢人體檢體檢驗中。若檢出病原菌，將依食品衛生管理法第15條第1項及44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲消費者，如發生疑似食品中毒事件，應儘速就醫，以利醫師評估是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣；也請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對損害賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴，消保官將全力協助以確保市民消費權益。