日本旅館拿山泉水煮飯！618人集體食物中毒　湧泉驗出諾羅病毒

▲日本一家旅館使用山泉水製作料理並提供給住客作為飲用水，卻因此引發食物中毒。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大分縣由布市一間旅館8月上旬爆發集體食物中毒事件，共有618人上吐下瀉。經過調查，確認為旅館提供給住客飲用、並用來烹調食物的山泉水中帶有諾羅病毒，而部分患者的體內也被驗出諾羅病毒。

根據《大分電視台》報導，大分縣由布市的黑嶽莊旅館發生集體食物中毒，截至29日為止共造成來自全日本23個都府縣的618人出現嘔吐或腹瀉等症狀。

這些患者曾在8月3日至12日期間在旅館內用餐或是飲用旅館提供的山泉水。大分縣政府經過調查，從顧客、員工以及山泉水中驗出諾羅病毒，因此懷疑旅館提供的料理與山泉水是食物中毒的主要原因。最終在患者的體內同樣驗出諾羅病毒，因此判斷山泉水就是中毒原因。

縣政府判定該案例為集體食物中毒後，在13日至15日對旅館祭出停止營業處分，而旅館在16日後仍自發性地暫停營業。

另一方面，熊本縣天草市知名觀光景點「轟之瀑布」（轟の滝）也同樣傳出諾羅病毒感染事件。有7名高中生13日前往該處戲水後，出現上吐下瀉症狀並就醫，直到27日共有124名曾到此戲水的遊客因同樣症狀就醫。熊本縣27日宣布，經過檢驗，確定從該水域水體以及病患的糞便中驗出諾羅病毒。