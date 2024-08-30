激烈愛愛後崩潰！他狂拉肚子GG腫起來　竟是「吃飯」惹的禍

▲黎巴嫩一名男子陰莖皮膚感染，竟是食物中毒惹的禍。（圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩一名38歲男性與妻子激烈性愛後，竟然開始嘔吐與腹瀉，就連生殖器也紅腫不堪。他忍耐一周後，終於前往泌尿科求助，卻意外發現自己早因前一天的米飯料理食物中毒，進而引發陰莖皮膚感染。這起病例被發表在醫學與外科年鑑（Annals of Medicine and Surgery）。

美國貝魯特大學醫學中心（AUBMC）醫療團隊採檢後，在病患陰莖上驗出蠟樣芽孢桿菌（bacteria bacillus cereus），這種細菌通常出現在放置室溫下太久的米飯裡，吃下可能導致噁心或腸胃不適，而他前一天確實吃過含有米飯的餐點。

醫療團隊研判，病患因為米飯裡的蠟樣芽孢桿菌引起食物中毒，又經歷激烈性行為，這些親密活動帶來的血管變化，增加了細菌滲透皮膚的風險，「性交後汙染陰莖的腹瀉與嘔吐物，可能是皮膚感染的來源。」

病患接受抗生素治療，被建議正確清洗患處，直到痊癒之前，避免性交與自慰。1個月後，他表示生殖器已經沒有不適或燒灼感，感染也沒有復發跡象。

每日郵報等外媒報導，美國食藥署（FDA）指出，該國每年通報6.3萬起蠟樣芽孢桿菌病例。儘管如此，在皮膚上驗出蠟樣芽孢桿菌仍是不尋常的，更別說生殖器了。這可能是「文獻上第一例」與陰莖有關的食物中毒病例。