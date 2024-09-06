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快訊／柯文哲傳有密帳收沈慶京1500萬　民眾黨痛斥：未經證實影響輿論

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案風暴，日前無保請回後北檢抗告，5日遭北院裁定羈押禁見。6日有媒體報導，檢廉搜索柯住家時發現一只USB隨身碟，其中記載收取沈慶京1500萬元，震驚各界。對此，民眾黨斥責檢調公然違反「偵查不公開」原則，恣意與媒體勾串違法；且若檢方掌握此證據，為何不在聲請羈押時提出？趁柯主席無法自辯之際操作這種片面扭曲的不明資訊，傷害柯主席名譽，更重創台灣的民主法治與司法公信力。

民眾黨聲明，針對6日下午鏡週刊報導，檢廉搜索柯主席住家搜出USB隨身碟，其中記載收取沈慶京1500萬元等消息，隨後又更改內容，刪除1500「萬元」的萬元用字。

民眾黨強調，目前案件仍在偵查中，卻看到鏡週刊與三立新聞「搶獨家」，以未經證實的消息，影響社會輿論與法官心證。請問，中華民國司法「偵查不公開」原則，是否已經完全被視為無物、踐踏腳下？請北檢說明該新聞之真實性，不要想只以一句「不予證實」，撇清責任。

民眾黨直言，若檢調如此大膽，公然違反「偵查不公開」原則，恣意與媒體勾串違法，如何讓人民信任司法還有基本可信與尊嚴？

民眾黨進一步表示，若檢方掌握此證據，為何不在聲請羈押時提出？而是「趁柯主席無法自辯的時間，製造操作這種片面扭曲的不明資訊」，傷害柯文哲主席的名譽，更讓台灣的民主法治與司法公信力再度重創。

民眾黨要求，司法單位應即刻說明自清，不要只是躲在媒體背後操縱輿論，或放任媒體道聽塗說，惡意指摘，戕害司法尊嚴。

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