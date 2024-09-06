收賄證據曝光！檢廉搜柯家查扣USB　工作簿記「收沈慶京1500萬」

▲檢廉日前搜索柯文哲住家時，搜出一只關鍵USB隨身碟，其中記載柯文哲收取威京集團主席沈慶京1500萬元，成為壓垮柯的最後一根稻草。（圖／記者林敬旻攝）

文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉及京華城改建圖利等5大案，檢方將他聲押禁見獲准，本刊掌握，檢廉日前搜索柯文哲住家時，搜出一只關鍵USB隨身碟，其中記載柯文哲收取威京集團主席沈慶京1500萬元，印證本刊近日獨家報導檢廉查獲柯逾千萬元不明帳目，成為壓垮柯文哲的最後一根稻草。

本刊掌握，專案小組搜索柯文哲住處，扣押他的工作電磁紀錄，裡頭記錄111年11月1日，他收受同案在押被告沈慶京1,500萬元 ，與111年10月18日，京華城改建建照執照核發時點相吻合，專案小組懷疑他有違背職務收受賄賂犯罪嫌疑重大，成為法官裁押他的最大關鍵。

民眾黨主席柯文哲遭檢察官搜索時遭查扣一個隨身碟，其中清楚寫「2022/11/1小沈1500沈慶京」，因時序與上開於2022年10月18日台北市政府核發建照給予京華城樓地板總面積25萬4,527平方公尺相近，高院裁定書指出，被告身為台北市長，又受理京華城案陳情，而瓜田不納履，李下不整冠，竟會在自己隨身碟內如此記載，難認與本案非毫無關連，高院此一論述，成為柯文則遭羈押的關鍵。

除了1500萬元收賄帳目成鐵證，檢廉根據柯文哲的政治獻金假帳破口，一路順藤摸瓜清查柯家相關金流，扣除他的薪水及演講、稿費、版稅後，發現帳戶仍有700萬元收支不符，此外，柯妻陳佩琪還多次帶著大筆現鈔至ATM存款，金額達上百萬元，雖然陳佩琪稱她父親過世留下約300多萬元遺產給她媽媽，媽媽再給她，因媽媽有長照需求，她才分次提領定額出來使用，其中一部分則連同老公柯文哲上節目的通告費、稿費所領的現金酬勞，每隔一段時間就分別存進兒女的戶頭，作為給孩子的成家或投資基金。

▲柯文哲遭查扣的工作電磁紀錄中，記錄111年11月1日，他收受同案在押被告沈慶京1,500萬元，與京華城改建建照執照核發時點相吻合。（圖／記者湯興漢攝）

不過，陳佩琪的兒子當時在日本，她從ATM存入兒子在台灣的帳戶，恐難作為生活費使用，檢廉因此未採信她的證詞，緊緊追問她為何在京華城案便當會發生前後，會有多筆現金存提？陳佩琪則證稱，她爸爸去世的時間點在2016年，之後幾年到現在，她陸續都會從母親戶頭提領現金，極力撇清與京華城案有關，柯也表示不知情，並矢口否認犯罪。

柯文哲2日被無保請回，隔天早上步出家門答復媒體堵訪時表示，檢廉搜索他家，帶走USB及硬碟，他還批評，「鄭文燦的案子檢方在第二天提出抗告，為什麼我的拖這麼久」？研判檢察官動用所有力量，正在研讀電腦裡資料，想要找出什麼東西。

由於被押的另位台北市議員應曉薇帳目也有1500萬元流向不明，與柯文哲紀錄的1500萬元是否為同筆款項，檢廉正在追查。

除了金流被掌握，柯曾交代時任副市長彭振聲處理京華城案的便簽也遭查扣，都發局同仁更上簽敘明除非透過訴訟確定，否則放寬京華城容積率有圖利之嫌，都委會成員還遭柯的祕書痛罵阻擋京華城開發，加上多位北市議員早在3年前即質詢此案，柯連任前也有首長提醒柯有觸法疑慮，在在顯示柯對相關案情早已知悉，恐使他仍難逃官司風暴。

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