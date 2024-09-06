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現階段偵查重點非金流　柯文哲「仍有羈押必要」！律師解釋了

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲遭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，5日遭裁定收押禁見。律師蕭棋云就解釋為何柯文哲非押不可？他指出，京華城一案金額龐大還涉及財團，金流一定隱藏得非常好，為了進一步追查，法官有裁定羈押的必要性，這符合法律人見解。

律師蕭棋云5日接受政論節目電話連線時，提到羈押其實不代表有罪或無罪，從高院撤銷無保裁定的文書中能看出，這只是一個階段性目的，避免案情受有心人士操作。他表示，因為檢方有新證據補強，合理懷疑柯文哲確實有涉案嫌疑，這就影響接下來的偵查程序，也達到羈押的門檻條件。

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很多人好奇的金流爭議，蕭棋云則解釋，在貪污治罪條例中，只有「收受賄賂罪」必須證明金流；有一種不用證明金流就構成罪名的則是「圖利罪」，指的是涉案者可能沒有直接收受好處，但間接為自己或他人帶來不法利益的情況。

不過，蕭棋云指出，現階段檢察官偵查的重點，並不是怎麼證明金流，而且京華城一案金額龐大，又還涉及財團，若真的有犯罪，通常金流會隱藏得非常好。為了進一步追查，法官有裁定羈押的必要性，因此台北地院的裁定符合法律人的預期。

至於柯文哲律師團提抗告，蕭棋云認為結果已經可以預期，那就是高院應該不會「自打嘴巴」。他指出，高院撤銷原裁定時，一定是認同有新證據也審查過了，如果接受抗告等於自打臉，一般不太會這樣。

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