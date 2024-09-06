快訊／送雞鴨便當一原因被打槍！王世堅「帶回自己吃」：擇期再送

記者陸運陞、劉人豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨遭北院裁定收押禁見，與柯文哲攻防多年的民進黨立委王世堅，今（6）日下午5時許也抵達台北看守所，帶「雞鴨便當」(羈押)跟「起酥蛋糕」(起訴)等給柯文哲，不過礙於規定無法送進看守所。對此，王世堅也說便當等會和同仁一起吃，擇日再送餐給柯文哲，至於之前打賭說要吞曲棍球或是高空彈跳，「鬥嘴就到此為止」。

王世堅指出，便當是新鮮的，雞鴨要去骨，所以另外買了一個，還帶了能量飲料，如果柯文哲要給室友吃也可以。並說送菜過來不是落井下石，是不勝唏噓，畢竟跟柯文哲有8年的同事關係。

▲王世堅帶便當跟蛋糕要給柯文哲，但親屬朋友一天只能送一次，陳佩琪早上已經送過，所以只好自己吃掉。（圖／陸運陞攝）

王世堅表示，因為一天只能送餐一次，陳佩琪早上已經送過餐，所以他今天來晚了被退，既然不行給的話，只好擇期再送，只好把心意轉達給柯文哲，也請看守所幫忙注意柯文哲的身體狀況。

王世堅也說，既然今天不行，就按照看守所的規定改天再送，等一下在車上會跟同仁先吃掉，不了解受刑人親屬朋友送的伙食，一天只能送一次，本來以為是可以就過來了，到現場才知道不行。也說柯文哲要面對自己法律的問題，鬥嘴就到此為止，先前說要吞曲棍球或是要高空彈跳一事就到此為止。

王世堅表示，小草覺得是綠色迫害，希望挑動這樣是非的人，不要再做再講這些話，或者去策動小草，因為這會害到柯文哲。另外各黨政自己要反省，不要再用這種說辭去挑起同溫層對抗，覺得這樣非常不好，說執政黨是要做政治鬥爭，才有這些司法案件，這是錯誤的。