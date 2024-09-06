示範公廁花費1500萬！台東議員嫌貴　縣府：還包括周邊景觀

▲五星廁所造價不凡遭議員批離譜（完工模擬圖）。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

為滿足台東舊站特區逐漸成長增加的旅遊及公共設施需求，經台東縣政府向環境部積極爭取經費，將投入1500萬元，在轉運站旁及歷史機關車庫旁設置兩處示範性公共廁所，預計於今年底完工啟用；但卻遭台東縣議員質疑8間廁所造價離譜，台東縣政府則澄清，總共有21間廁間，且包含周邊步道及景觀設施。

台東縣議員在質詢台東環保局指出，只蓋8間廁所竟要花費近1500萬非常離譜，而且只是1樓的建築，也沒有殊結構、材質，「這樣有合理嗎」？

台東縣政府則澄清表示，這些全新設施將包含性別友善廁所、無障礙廁所及親子廁所，希望能滿足不同族群的使用需求，並大幅提升整個園區的服務品質與觀光吸引力。此外，這些廁所配備了先進的智慧化管理系統，能即時偵測人流與設備使用狀況，提升管理效率的同時，也有效降低了日常維護成本，確保民眾能享有更加便捷的服務。

台東縣政府表示，新設置的廁所內含21間獨立廁間，無障礙廁所依據最新《無障礙設施設計規範》進行規劃，確保行動不便者的便捷使用。親子廁所特別配置了嬰兒換尿布台及兒童專用設施，提供家庭使用者更便利的如廁環境；性別友善廁所的設計則反映了縣府對公共空間平等使用的重視，讓每位使用者都能享有舒適的體驗。

另外，在景觀美學及生態保護方面，保留基地內的原生樹木，廁所外觀巧妙融入自然環境，達到與周邊景觀和諧共生的效果；建築設計更考量到自然通風與採光原則，利用結構設計減少對人工照明的依賴，並透過通風系統保持空氣流通，提升使用者的舒適感。同時，廁所周邊的步道與座椅設施也一併納入整體規劃，為遊客與市民提供一個能休憩並享受美景的優質公共空間，提升訪客整體的使用體驗。

縣府建設處強調，這兩處示範性公共廁所不僅能提升舊站特區的觀光服務品質，也將成為未來公共設施設計的標竿。縣府將持續推動更多兼具美學與實用性的公共設施，讓遊客與市民能在更優質的環境中享受縣內的各項服務。