台東環保局攜手消防局　提升掩埋場清潔隊防火技能

▲提升台東縣垃圾掩埋場清潔隊員防火知能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東縣垃圾掩埋場清潔隊員防火知能，並強化火災發生時，能迅速發現、進行初期滅火等應變作為，台東縣環境保護局與消防局攜手合作，將分別於成功鎮、鹿野鄉、大武鄉、綠島鄉及蘭嶼鄉等5個鄉鎮舉辦「防火知能訓練」課程，並邀請各鄰近鄉鎮市公所指派相關隊員參與，由消防局教官擔任講師，特別針對掩埋場的安全管理、模擬火災演練及滅火器使用技巧進行培訓，以提升隊員在火災預防與應對能力。

台東縣政府表示，透過環保局舉行的「防火知能訓練」課程，期望能夠加強各鄉鎮市公所清潔隊員的消防安全意識，有效預防災害發生，降低災害風險，確保生命財產安全，營造良好的工作環境。

台東縣環保局指出，今年的「防火知能訓練」課程由消防局教官擔任講師，除了提升隊員對火災的認識和應對能力外，更透過實地模擬火災場景，訓練隊員如何正確應對及操作滅火器；日前已於成功鎮及綠島鄉完成2場次，參與隊員共計46名，未來陸續將於大武鄉、鹿野鄉及蘭嶼鄉舉辦3場次訓練課程。

環保局提醒，掩埋場垃圾及資源回收物務必做好分類管理，廢棄物應儘速去化處理，掩埋場內裸露堆置垃圾需分區置放，以降低火災發生的風險。