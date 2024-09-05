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禾繕基金會捐贈助「高頂復康巴士」　提升身障者便利性

▲高頂復康巴士再+1。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲高頂復康巴士再+1。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府5日接受財團法人禾繕基金會捐贈了一輛高頂復康巴士，藉此強化台東縣地區身心障礙者的交通便利性；捐贈儀式在台東縣政府廣場舉行，由王志輝副縣長代表受贈，也邀請身心障礙者一同出席體驗高頂復康巴士使用上的方便性，隨後台東縣長饒慶鈴也特別在縣府擴大主管會報中，公開頒贈感謝狀給捐贈單位禾繕基金會，並由董事長毛卉瑜親自領受。

饒慶鈴表示，非常感謝禾繕基金會關注台東弱勢群體的需求，慷慨相助；此次捐贈的高頂復康巴士，配備有無障礙設施，專為行動不便的長者及身障人士設計，將有效提升他們的移動自由度和生活便利性，將提升縣內身障者醫療、復健和社區活動的接送方面發揮重要作用，希望有需要的民眾能多加利用。

禾繕基金會毛董事長卉瑜也指出，希望透過這輛復康巴士的捐贈，能為台東的弱勢群體帶來更多的便利，讓他們能夠更輕鬆地參與社區生活；禾繕基金會未來將繼續支持各項社會公益活動，與地方政府和社會各界攜手合作，共同創造更友善包容的社會環境。

台東縣政府社會處進一步說明，如果有身心障礙者需要使用復康巴士的服務，歡迎提早預約使用，不論是電話預約或是網路預約，縣府皆有提供服務窗口，或洽財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會，住址為臺東市寧波街195號(迦南銀髮生活福祉中心)B1，交通接送預約專線：089-311922。

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