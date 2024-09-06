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嘉義市警銀連線　強化防搶演練兼宣導反詐騙

▲▼ 嘉義市警局防搶演練暨宣導反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市警局防搶演練暨宣導反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣銀行嘉南分行與嘉義市政府警察局第一分局，為提升行員安全意識防範歹徒搶劫及提升員警迅速反應、打擊犯罪能力及金融機構行員警覺性與敏感度，藉於事前妥善防搶勤務演練，而於是(5)日在「臺灣銀行嘉南分行」舉行安全維護自衛編組暨防搶演練。

▲▼ 嘉義市警局防搶演練暨宣導反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

本次在臺灣銀行嘉南分行實施安全維護自衛編組防搶演練，由於歹徒於演練過程過於逼真，使在場不知情臨櫃民眾，信以為真，見防搶演練警力迅速抵達，方才得知係防搶演練，才鬆了一口氣說「有警真好!」，經演練之員警在場與行員了解行搶過程、歹徒特徵及犯案使用之交通工具等情資後，隨即以無線電通報並由勤務指揮中心指派實施攔截圍捕，並成功將2名歹徒逮捕及查扣遭搶之款項，過程逼真確實。

▲▼ 嘉義市警局防搶演練暨宣導反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

另演練阻詐方面，以臨櫃民眾欲提款及匯款大量現金為由，第一時間由行員通知員警到場協助確認是否遭詐，以積極關懷方式協助民眾避免畢生積蓄化為烏有，並向民眾宣導正確觀念，守護民眾財產安全。

▲▼ 嘉義市警局防搶演練暨宣導反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局第一分局副分局長江志慶表示，本次攔截圍捕暨金融機構防搶演練，過程逼真確實，希望藉由演練提升金融機構業者自我安全防衛能力外，亦可提高執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力，展現警方維護治安的決心。因應近期詐欺案件層出不窮

第一分局表示，113年6月起成立阻詐小組，與轄內金融機構成立阻詐連線，迄今以成功攔阻計78件，總攔阻金額已達新臺幣5,455萬元，成功展現打詐及阻詐決心;打詐之作為與金融機構行員息息相關，若無行員積極配合則無此成效，共同維護民眾財產安全，嘉警之任務責無旁貸。

 
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