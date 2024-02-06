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嘉義市警局文化夜市宣導反詐騙　年節加強關懷轄區弱勢戶

▲▼ 嘉市一分局發紅包 龍來反毒反詐騙 好運龍總 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市一分局發紅包 龍來反毒反詐騙 好運龍總 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應春節假期，嘉市警第一分局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，結合年節氣氛印製大白熊紅包袋，5日晚間由分局長何明祥帶領副分局長盧宗賢、偵查隊副隊長戴佑任至文化路夜市發放，不僅擄獲大小朋友的心，排隊的人龍也吸引外國遊客前來共襄盛舉，並藉機向民眾宣導防詐騙、防竊、防搶資訊，期許大家歡度春節假期。

▲▼ 嘉市一分局發紅包 龍來反毒反詐騙 好運龍總 。（圖／嘉義市警局提供）

該分局近日加強金融機構防搶演練及阻詐關懷提問，提醒民眾「財不露白」，如欲提領大量現金，應有親友陪同，或是可以向警察機關申請警力護鈔，並小心詐騙集團也悄悄來到身旁，本分局轄內金融機構自1月份迄今共計攔阻14件，金額達新臺幣415萬元，分局長何明祥呼籲民眾，謹記「網路投資陷阱多」、「檢警要錢必詐騙」、「低價商品莫貪心」、「個人帳戶不交付」等原則，千萬別讓自己的荷包成為了詐騙集團的紅包。

警方表示，近日本轄內獨居失智陳姓民眾，經長照居服員前往照護時發現失蹤，由於他失智情形明顯及天氣寒冷，居服員及陳民家人十分擔心獨自在外發生危險，經本分局緊急協助線上協尋，所幸於當日晚間尋獲該失蹤人口並立即協助渠返家，另亦詢問渠是否需要社會福利等資源申請，並於積極舉辦寒冬送暖，針對轄內經濟弱勢個案進行轉介，本分局將持續加強針對協尋失蹤人口及協助轉介弱勢家庭至社福單位之業務加強推行，希望在農曆年節協助民眾返家團圓，轄內弱勢家庭獲足夠社會協助及資源過好年。

分局長何明祥表示，過年期間，警方的服務不打烊，如遇暴力犯罪等違法情事，務必向警方報案或檢舉，齊心守護家園，與您共同守護財產安全，祝福大家龍年行大運，事事都順心。

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