柯爸狀況不理想！　白委曝柯家成員情緒：忿忿不平但很堅強

▲民眾黨主席柯文哲日前探望摔傷的父親。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案風暴，從日前的無保請回，到北檢抗告後於5日遭北院裁定羈押禁見。民眾黨6日召開中央緊急應變小組擴大會議，立委林國成透露柯文哲家庭成員目前狀況，即便柯爸柯承發的狀況不理想，但面對綠色司法的打壓，柯全家人還是很堅強、堅定。

林國成說，在綠色新黨國的司法打壓情況下，大家應該將心比心，「她（柯媽媽）的兒子受到這種無情的打壓，蓄意的入罪，為人母人父的心情怎麼樣？將心比心，確確實實在這部份，他們心中是非常不平，但他們還是很堅強」。

記者追問，昨天有跟柯媽媽聯繫上嗎？林國成表示，現在柯爸爸還在住院，當然在這種雙重打擊下，說實在現在的綠色司法打壓，當然大家會忿忿不平，「可是又能怎麼樣？當然要面對、當然要抗拒、當然要堅強，所以他們全家還是很堅強」。

至於柯爸的身體狀況？林國成坦言，「他爸爸身體的狀況是非常不理想」，但是又遇到柯主席遭遇整個司法打壓加上家人的變動，這也是雙重打擊，呼籲大家還是將心比心，遇到這件事情，心情要平靜下來，「可以確定，柯家上上下下是團結一致，對抗整個無情的新黨國打壓，他們非常堅定」。

「還是要呼籲，台灣所有人民，還是大家要站出來，今天辦柯文哲，明天或許是辦你。」林國成表示，今天如果不站出來，明天受害的是你，司法打壓是一個不先進國家的做法，司法要是最後一道防線、是要很公平的，這種新黨國的打壓去入罪別人。