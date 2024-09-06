3律師集結全力營救柯文哲！估下周抗告拚翻案　牢裡至少再睡3晚

記者黃哲民／台北報導

台北市議員應曉薇被控於京華城容積率案，涉收威京集團主席沈慶京賄賂4740萬元施壓官員配合，上月（8月）29日深夜被台北地院認定涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪嫌，有逃亡、勾串滅證之虞，裁定羈押禁見，律師昨（5日）為她提起抗告，北院今下午2點多已將書狀卷證送交高院審理。

▲柯文哲昨（5日）被裁定羈押禁見送上囚車，在台北看守所度過收押第1夜，未傳出身體不適等異狀。（圖／記者李毓康攝）

同案另3名在押被告沈慶京、應曉薇助理吳順民與台北市府前副市長彭振聲所提抗告案，送達高院審理後，高院剛剛駁回抗告，3人短時間內恐怕無法離開看守所。

至於民眾黨主席柯文哲涉案部分，前天（4日）被高院撤銷北院將他無保請回裁定、發回北院更裁，北院昨重開聲押庭調查後，改裁定柯羈押禁見，柯在禁見3人房度過羈押第1晚，未傳出身體不適等異狀，只有妻子陳佩琪說他有感冒症狀。

▲柯文哲律師團成員鄭深元今（6日）率先到台北看守所律見柯，討論案情與抗告內容。（圖／記者陸運陞攝）

柯文哲的3位辯護律師鄭深元、蕭奕弘與陸正義，分別在今天上午與下午到台北看守所律見柯，預料3位律師就各自分工案情共同討論後，可能利用2天假日趕寫書狀，下周一或周二再為柯文哲提起抗告。

柯文哲是在台北市長任內涉及京華城容積率案，被視為該案身分最大咖的被告，高院撤銷北院無保請回裁定的理由，明指柯「積極介入」，北院改裁定羈押禁見理由，也說柯「明知違法，竟仍執意為之」，柯抗告成功的難度很高，應曉薇因有勾串滅證等羈押原因與必要性，想透過抗告獲釋或交保，一樣有得拚，5人所提抗告案若經高院裁定駁回，就告確定。