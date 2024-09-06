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社會 社會焦點 保障人權

抗告再戰檢方？柯文哲3律師北所集結完成　嘴緊閉：完成律見再說

記者黃哲民、陸運陞、戴若涵／新北報導

民眾黨主席柯文哲因任台北市長期間的京華城容積案，遭台北地院裁定羈押禁見。針對是否抗告，柯文哲的委任律師鄭深元上午不肯鬆口，而抗告期限為10天，若6日律師團遲遲未提出抗告的話，柯文哲將繼續在北所多待幾天，稍早另外兩名律師也進入北所律見了。

▲柯文哲律師團現身北所。（圖／記者陸運陞攝）

▲柯文哲律師團現身北所，鄭深元表示，待3律師都律見完後再統一說明。（圖／記者陸運陞攝）

京華城案持續延燒，柯文哲住家、辦公室等處遭搜索，檢方向法院聲請羈押，但第一次羈押庭柯文哲獲無保請回，第二次羈押庭法院改裁定羈押禁見，柯文哲於5日下午5時50分左右雙手上銬被押上囚車送往台北看守所，度過北所第一夜。

柯文哲的妻子陳佩琪6日一大早在立委黃珊珊的陪同下，帶著生活用品及2本書到看守所，要送給柯文哲；而柯文哲的委任律師鄭深元上午10時30分左右也現身，面對媒體不斷追問，是否會提出抗告，鄭深元三緘其口，僅表示，「等3位律師都完成律見之後再統一發表說明」便離去。

▲柯文哲律師團現身北所。（圖／記者陸運陞攝）

▲柯文哲律師陸正義。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，北所每天律見時間有4個時段，上午9時、10時，下午2時、3時，原則上每次律見時間為1個小時，而柯文哲律師團的另外兩名委任律師（蕭奕弘、陸正義），於6日下午1時50分左右陸續現身北所，2人同時與柯文哲碰面，面對媒體詢問抗告事宜，2人均不回應，快步走進北所。

針對抗告流程，若柯文哲與律師團討論完畢決定抗告後，律師團需擬狀並由柯文哲親自簽名，再向台北地院遞狀抗告，台北地院收卷後，送至高等法院，由高院合議庭閱卷、評議過後，再宣示裁定結果。

而抗告期限含假日在內為期10天，若柯文哲律師團6日提出抗告，高院也於6日做出裁定，就可知柯文哲是否須繼續待在台北看守所內，但若高院6日來不及做出裁定，柯文哲必須在看守所內多待幾天。

▲柯文哲律師團現身北所。（圖／記者陸運陞攝）

▲柯文哲律師蕭奕弘。（圖／記者陸運陞攝）

若高院裁定駁回柯文哲的抗告，北院本次對柯文哲的羈押禁見裁定就確定，不能再提起抗告，但柯文哲在為期2個月內的羈押期間，仍可找理由聲請交保，就看法院是否准許、會不會開啟另一段抗告程序。

檢方亦可在2個月羈押期間內偵結起訴，或認為已無羈押必要而聲請法官准許交保放人，若認為2個月羈押期間不夠用，最遲須在到期前5天聲請延長羈押，由北院審理是否准許，針對延押裁定，可以再開啟一次抗告程序。

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