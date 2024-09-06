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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

縱橫捭閤十年！上天給他機會　林濁水：柯文哲一路誤到一頭空

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲因京華城案，遭北院法官裁定「羈押禁見」。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲昨日因京華城案遭北院裁定羈押禁見，民進黨團幹事長吳思瑤表示，哀矜勿喜，後續讓司法偵辦，等待該案真相水落石出。對此，民進黨前立委林濁水今（6日）指出，柯文哲縱橫捭閤十年，「但是被他一誤再誤一路誤到一頭空，夠可惜了，這様對他何哀矜之有」。

民眾黨主席柯文哲因涉嫌在京華城案，圖利威京集團逾200億元，北院昨日二度召開羈押庭，法官在綜合考量北檢所提出的事證，以及柯文哲也承認部分事實，同時，又有串供、滅證之虞的情況下，裁定柯文哲「羈押禁見」。

裁定結果出爐後，民進黨團幹事長吳思瑤表示，台灣是法治國家，尊重司法獨立公正判案，民進黨團哀矜勿喜，後續將持續讓司法偵辦，等待真相水落石出。

然而，綠營大老林濁水則認為，上天給柯文哲聰明的天賦，給柯文哲兩大黨沒有的政治空間，還給柯文哲死忠的年輕群眾，一再給柯文哲機會。

林濁水指出，柯文哲縱橫捭閤了十年，「但是被他一誤再誤一路誤到一頭空，夠可惜了，這様對他何哀矜之有」。

不過，林濁水也感慨，兩黨照顧不到的民主改革空間，理念死忠的年輕人，萬千人的期望竟然這樣就落空？改革機會甚至隨之而逝，這確是令人既哀又矜。

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