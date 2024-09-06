控妻派徵信社跟拍　人夫「真被拍到有她」求償60萬失敗

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿強（化名）控訴妻子美美（化名）長期僱用徵信社大範圍跟蹤、拍攝，嚴重侵害他的隱私，憤而決定提告求償60萬元；但美美堅稱，她沒有指示任何人包含徵信社應以何種方式捉姦，照片都是不詳之人提供的。新北地院法官日前審理此案，認為照片拍攝地點幾乎都在公共場合，美美的行為也並非「無故」，最終裁定駁回人夫的告訴。

▲阿強指控妻子僱用徵信社跟拍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，美美長期僱用徵信社對他進行大範圍跟蹤、拍攝，甚至拍到他剛從建築物樓梯間出來的畫面，該區域需要經過3道磁扣關卡才能進入，因此認為自己的隱私權受到嚴重侵害，憤而對美美提告求償60萬元。

美美則堅稱，她從未指示任何人包含徵信社應以何種方式捉姦，阿強與小三在公眾場合互動的照片都是不詳之人拍攝之後，再提供給她的；退一步而言，照片拍攝地點都是公共場合，阿強無合理隱私期待，她也是基於維護夫妻忠誠義務才會這樣做，並非無故為之。

新北地院法官認為，本案拍攝的照片確實幾乎都位於公共場合，未曾拍到阿強與小三在房屋內的畫面，即使是在建築物的走廊，也算是公共空間，任何人在走廊上都可以直接觀察到兩人的行動，縱使認為美美有侵害隱私權的行為，也尚未達到情節重大的程度。

法官接著說道，雖然阿強主張美美僱用徵信社長期跟拍，但被美美否認，就算此事為真，考量到刑法通姦罪除罪化之後，對於「違反婚姻貞潔義務事實」的舉證，往往只能透過私人自力救濟蒐證方式進行，在符合比例原則的前提之下，仍應認為美美是為了維護婚姻貞潔而做出必要的努力，不屬於刑法第315條之1之「無故」妨害他人祕密，以及刑法第306條之「無故」侵入住居之行為。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，加上他沒有舉證自己究竟受到何種程度的非財產上損害，考量到美美並無故意過失侵害阿強隱私權的行為，於是裁定駁回告訴，全案仍可上訴。