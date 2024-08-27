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社會 社會焦點 保障人權

未禮讓撞傷行人「離開1小時才回家報案」　駕駛下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

外籍男子阿德（化名）去年6月間開車載著其他外籍人士外出，行經新北市板橋區沙崙街時沒有禮讓行人，導致A男被撞傷，但他當下沒有立即下車處理，而是在1個小時之後才返回現場，因而挨告肇逃。新北地院法官考量到阿德已與A男達成調解，最終依過失傷害罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿德撞傷行人，先離開1小時才返回現場，因而挨告。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿德去年6月間駕駛一輛小客車行經新北市板橋區沙崙街，左轉時卻沒有禮讓行人，導致走在行人穿越道上的A男被撞傷，造成A男左側鎖骨骨折、雙前臂及右膝擦挫傷，但他沒有立即下車處理，反而逃離現場。

阿德供稱，當時他的車上還有其他外籍乘客，事故發生之後大家都嚇了一跳，他看到A男跑到附近的加油站，就先把車停好，改搭計程車把乘客們送走，1個多小時之後才返回現場，但車子已經被拖走，A男也不在現場，於是選擇回家再打電話報案，當日下午就前往警局到案說明。

A男也表示，當時他走在行人穿越道上，雙方距離很近時，他才反應過來，無奈已經來不及閃躲，他被撞到之後一度跌倒在地，但很快就站起來並跑進加油站等待救援，因為他擔心繼續待在路中央會更危險。

新北地院法官認為，A男在事故發生之後未有緊急生命危險，阿德看到A男跑進加油站才離開現場，並在事發當日前往警局說明，同時坦承犯行，接著他與A男達成調解，可見他深具悔意，非惡性重大。

法官指出，阿德未禮讓行人導致A男被撞傷，確實有過失，考量到雙方已經達成和解，但阿德同意賠償15萬元，至今仍有6萬元尚未給付，最終依過失傷害罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，分別判處他有期徒刑3個月、4個月，合併應執行刑期為5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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