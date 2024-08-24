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社會 社會焦點 保障人權

6年後再遇人妻變「未婚」　新北男放手追愛慘賠30萬

記者黃翊婷／新北報導

男子阿德（化名）2018年間因打工認識人妻小花（化名），6年後兩人再次相遇，他看見小花的大陸地區人口登記卡婚姻狀況欄位為「未婚」，因而展開追求，結果被小花的丈夫一狀告上法院。新北地院法官審理之後，裁定阿德應賠償小花的丈夫30萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲阿德否認與小花交往，但法官不採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花的丈夫在判決書中主張，阿德明知妻子尚未離婚，仍展開追求，不僅相約出遊，甚至自由進出妻子的租屋處，還在停車場內摟抱擁吻，侵害到他的配偶身分法益，且情節重大，因而決定提告求償100萬元。

阿德則辯稱，他與小花是在2018年打工時認識的，當時就知道小花已婚，今年過年期間他因為工作前往中國，遇到一些問題，於是聯繫小花請教相關資訊，後來兩人恰巧搭乘同一班飛機返台，過程中他看了小花的大陸地區人口登記卡，婚姻狀況為未婚，這才開始時常碰面，但兩人沒有交往，他最多只有稱讚小花是可以結婚的對象而已。

不過，新北地院法官檢視相關證據之後發現，阿德確實曾與小花相約碰面、持鑰匙開啟小花租屋處大門，當時小花尚未離婚；而在雙方對話紀錄中，他還提到「姐姐有短時間突然出現在我心裡喔」、「而且是想帶回家的那種」，可見兩人之間具有曖昧之情。

法官認為，阿德與小花一同出遊、行為親暱，他甚至可以單獨進出小花的租屋處，確實已經超越普通朋友之間的一般社交行為範疇，侵害到正牌丈夫的權益，雖然他聲稱小花的大陸地區人口登記卡登記為未婚，但該資料的登記時間是在2010年，最終不採信他的說詞，並判他應賠償小花的丈夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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