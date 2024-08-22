她論壇PO文「波波乳香世家」　9.3萬全沒了還被判刑3個月

記者黃翊婷／新北報導

女子小芸（化名）去年2月至7月間在網路論壇發文「波波乳香世家」，協助媒介性交易，結果被執行網路巡邏勤務的警員抓包，最後不僅9萬3000元營利報酬全被沒收，還被新北地院法官依圖利媒介性交罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小芸依靠媒介性交易維生。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸依靠媒介性交易維生，去年2月至7月間她在網路論壇張貼「1600元新人、波波乳香世家」等訊息，並留下LINE帳號，供不特定男客聯繫，再由她來約定會面時間、地點以及安排應召女，每媒介成功一次，她就可以抽取500元報酬。

警方在去年7月底執行網路巡邏勤務時發現小芸的貼文，於是喬裝成男客聯繫，假裝約定進行性交易，等到抵達會面地點，隨即表明身分，當場將逮住應召女，隨後循線追查找出小芸，並查扣小芸營利獲得的9萬3000元報酬。

對於上述行為，小芸在接受檢警偵查、法院審理期間均坦承不諱。新北地院法官認為，小芸不思以正途營生，竟從事媒介性交易牟利，破壞善良風俗，敗壞社會風氣，最終依圖利媒介性交罪判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，犯罪所得9萬3000元也全部沒收，全案仍可上訴。