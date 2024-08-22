　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她論壇PO文「波波乳香世家」　9.3萬全沒了還被判刑3個月

記者黃翊婷／新北報導

女子小芸（化名）去年2月至7月間在網路論壇發文「波波乳香世家」，協助媒介性交易，結果被執行網路巡邏勤務的警員抓包，最後不僅9萬3000元營利報酬全被沒收，還被新北地院法官依圖利媒介性交罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲小芸依靠媒介性交易維生。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸依靠媒介性交易維生，去年2月至7月間她在網路論壇張貼「1600元新人、波波乳香世家」等訊息，並留下LINE帳號，供不特定男客聯繫，再由她來約定會面時間、地點以及安排應召女，每媒介成功一次，她就可以抽取500元報酬。

警方在去年7月底執行網路巡邏勤務時發現小芸的貼文，於是喬裝成男客聯繫，假裝約定進行性交易，等到抵達會面地點，隨即表明身分，當場將逮住應召女，隨後循線追查找出小芸，並查扣小芸營利獲得的9萬3000元報酬。

對於上述行為，小芸在接受檢警偵查、法院審理期間均坦承不諱。新北地院法官認為，小芸不思以正途營生，竟從事媒介性交易牟利，破壞善良風俗，敗壞社會風氣，最終依圖利媒介性交罪判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，犯罪所得9萬3000元也全部沒收，全案仍可上訴。

ET快訊
房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩
百戶社區交屋「貸款下不來」　第一線勸：乖乖排隊等

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

「王子」生前帥照曝！優雅奧登堡馬德國渡海來　人氣王卻命喪大火

快訊／國1南137.8K聯結車自撞護欄！占中外線…回堵1公里

雪碧「精主」連環騙！小開投資2千萬被詐光怒告　一審判3年

國1彰化7車撞一團…2人遭夾死！惡男「無照找弟頂罪」落跑下場曝

快訊／屏東某大學男子墜樓！9樓墜落身亡　現場拉起封鎖線

監視器畫面曝！貨車釀「3車連環追撞」狂冒白煙　司機：一時恍神

不爽「洗衣粉味」飄進家！扯男禁鄰居4點前洗衣　不配合竟索賠60萬

猛拉音浪炸街「下1秒靜音」台中潮男怪招躲查緝　1事害他破功

桃園白汗衫阿北超豪氣「一次匯2000萬買股票」　警銀聯手阻詐

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

「王子」生前帥照曝！優雅奧登堡馬德國渡海來　人氣王卻命喪大火

快訊／國1南137.8K聯結車自撞護欄！占中外線…回堵1公里

雪碧「精主」連環騙！小開投資2千萬被詐光怒告　一審判3年

國1彰化7車撞一團…2人遭夾死！惡男「無照找弟頂罪」落跑下場曝

快訊／屏東某大學男子墜樓！9樓墜落身亡　現場拉起封鎖線

監視器畫面曝！貨車釀「3車連環追撞」狂冒白煙　司機：一時恍神

不爽「洗衣粉味」飄進家！扯男禁鄰居4點前洗衣　不配合竟索賠60萬

猛拉音浪炸街「下1秒靜音」台中潮男怪招躲查緝　1事害他破功

桃園白汗衫阿北超豪氣「一次匯2000萬買股票」　警銀聯手阻詐

房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效

止步32強跟球拍無關！　王楚欽嘆：扛不住奧運3項賽才是問題

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

歐普拉現身全代會！轟范斯「無孩貓姑婆論」：火災我們也會救貓咪

台AV女優胎尼「拚二度出道」！　苦練日文鬆口認了：確實是想

美前聯合國大使分析台灣、中國道德差異　建議超前部署面對侵略

夏季太陽毒辣辣！營養師：防曬食物吃起來　西瓜、莓果都入榜

南投縣人本交通教育宣導列車開跑　深入大街小巷推廣友善交通環境

摩洛哥旅行玩什麼！跳脫日韓進階地球玩家　探訪各種好萊塢取景地

第一次！義大利航艦靠泊日本　將進行聯合訓練

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

即／吳子嘉又出事　誣陳時中貪1億美金遭起訴

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家「最後直播」遭霸凌　警：全截圖存證

採尿杯當酒杯塞千元鈔　妙齡裸女闖屋

帥警涉A毒養線民　毒蟲：我也想當警察

網傳鋼琴家被「白嫖表演」墜亡　遭點名聲樂家回應了

即／汽車代檢廠涉收錢放水！檢調13路搜索帶回26人

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

獨／蔡阿嘎2孩遭抹黑霸凌　檢警最新偵辦進度曝

更多熱門

相關新聞

逼停公車再撞司機　駕駛辯「綠燈了」

逼停公車再撞司機　駕駛辯「綠燈了」

汽車駕駛阿隆（化名）2022年3月間在新北市某路段與公車司機發生行車糾紛，竟逼停公車，再趁司機下車時往前衝撞，導致司機受傷。雖然阿隆否認開車撞人，但並未獲得新北地院法官採信，日前被依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

賤賣公有地給自己公司！前中和市長判10年

賤賣公有地給自己公司！前中和市長判10年

車手黑吃黑害被清算　他慘成砲灰喊冤

車手黑吃黑害被清算　他慘成砲灰喊冤

夫控妻外遇啪啪4次　求償150萬卻慘敗

夫控妻外遇啪啪4次　求償150萬卻慘敗

嘔吐拒付清潔費　男賠3.5萬獲緩刑

嘔吐拒付清潔費　男賠3.5萬獲緩刑

關鍵字：

新北地院

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面