小三揪人夫「練出個寶寶來」　正宮見火辣對話氣炸

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫與女子小花（化名）發生婚外情，兩人還互傳「練你的兄弟好了」、「看能不能練出個寶寶來」、「就是，整天黏妳」等曖昧訊息，甚至傳送臉貼臉的親密合照，憤而決定提告求償。雖然小花矢口否認與人夫交往，但新北地院法官並未採信，日前判她應賠償人妻12萬元較為適當。

▲小花否認與人夫交往。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻出示丈夫與小花的對話紀錄，小花曾傳送「你想練哪裡？練你的兄弟好了，應（該）會挺適合的」、「多練練，看能不能練出個寶寶來」等訊息給丈夫，丈夫竟然回答「也好」；而在另一段對話中，小花說「哪像你就整天想著要怎麼占有我整個人」，丈夫回答「就是，整天黏妳」，小花還回覆「比單純想色情的更恐怖」。

除了對話紀錄之外，人妻指控，小花還曾傳送臉貼臉的親密合照給丈夫。對此，小花辯稱，她跟人夫沒有交往，起初也不知道男方已婚的身分，「他跟我說，他會處理好他跟妻子的婚姻關係，我沒有必要賠償。」

不過，新北地院法官進一步檢視小花與人夫的對話，發現她在2023年4月間就曾提及，「到時候那個女的不妥協乖乖離婚怎麼辦」，可見她當時已經知道男方已婚，卻還是在後續的對話中以「老公」稱呼男方，兩人互動密集、頻繁，顯然感情親密。

法官表示，不論是從人妻的立場還是客觀第三人的立場看來，小花與人夫的行為確實已經超越一般交友分際，最終不採信她的說詞，考量到雙方的職業、薪資、學歷等因素，最終判她應賠償人妻12萬元較為適當，全案仍可上訴。