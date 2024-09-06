　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蔡壁如：柯文哲羈押禁見不代表有罪　舉例1事認為他清白

前台北市長柯文哲5日傍晚遭裁定羈押禁見，坐上囚車畫面曝光。（圖／記者劉耿豪攝）

▲前台北市長柯文哲5日傍晚遭裁定羈押禁見，坐上囚車畫面曝光。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT提供

台中市府顧問、前民眾黨立委蔡壁如5日表示，自己對民眾黨主席柯文哲清白仍有信心，但民眾黨務與政治問題，自己因台中市府員工身分，不便回答。

台北地方法院5日傍晚表示，柯文哲遭指涉犯《貪污治罪條例》的違背職務收賄及圖利等罪，原遭無保飭回，後經台北地檢署抗告，高等法院撤銷原處分發回，北院5日再度召開羈押庭，審理結果裁定柯文哲羈押禁見。

據了解，羈押庭承審法官認定，柯文哲在京華城案的容積增加的圖利罪部分明知違法、執意為之，罪嫌重大。至於柯文哲是否收賄，法院持保留態度，仍待檢方查明，因偵查持續滾動中，仍會有新動態，因此柯可能會翻供、串供。此外，柯文哲的供詞與威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇還有彭振聲等人不同，因此認定柯文哲有滅證、勾串共犯及證人之虞。

再者，法院認為因京華城案的不法利益恐高達新台幣200多億元，因此以維護公共利益角度出發，無法以具保、責付、限制住居等方式替代，進一步認定有羈押之必要，因而裁定羈押。

對此，蔡壁如向本刊指出，自己從台大醫院到台北市政府柯文哲第一任市長時期，共事這麼多年，自己一直相信柯文哲清白。她說，柯文哲或許有些自負，但也是自我要求很高的理想主義者，自我約束力更是沒話說，像2014初出茅廬選市長時，便經歷過MG149這麼複雜的案子，當時柯文哲也坦然面對交代清楚，所以很有信心，到今天都相信柯文哲清白。

蔡壁如強調，2019年被明列民眾黨不分區立委候選人時，便已離開市府，2020順利當選後，更是忙著處理立委工作，也無暇再過問北市府的事情。她也說，柯文哲遭裁定羈押禁見，不是有罪認定，自己仍認為柯文哲清白，但很擔心柯文哲60多歲突受連環壓力，身體吃不消。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

延伸閱讀
參加公司聚餐！主管突發話「妳沒資格坐我旁邊」尷尬了　網1句神回全場讚爆
婚禮費用「男友喊平分」　妹子爆氣：都要結婚了！還不願意為我花錢
曖昧男約U2看電影！妹子被摸怒了「要摸還AA」　全場愣住：在賣身？

 
ET快訊
柯文哲訴苦日媒：司法淪政府打壓工具　媒體炒作「放大錯誤」
柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證
館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電　上街圍北檢喊卡
柯文哲羈押禁見　外媒反應一次看
柯文哲羈押住多人房　早餐是銀絲卷與奶茶！北所最新說明
快訊／「神奇小子」陳柏諺金牌戰惜敗！首屆帕運斬獲桌球男單銀牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通靈人李小柏被三杯雞味嗆醒！雙腳滾燙　竟是被推進地府油鍋

脫序Coser ！　跟好友撕破臉竟告詐欺鎖帳戶

鍾小平4點檢視「柯文哲4300萬商辦」：疑京華城案後謝

柯文哲被收押「北檢3點改攻圖利」　仍缺關鍵收賄事證

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電　上街圍北檢喊卡

柯文哲6天無保請回變收押　看守所首日3餐曝光！洗冷水澡沒冷氣

蔡壁如：柯文哲羈押禁見不代表有罪　舉例1事認為他清白

柯文哲羈押住多人房　早餐是銀絲卷與奶茶！北所最新說明

北市刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　起底曾自稱四海幫大哥

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

#柯文哲 收押禁見　上銬送台北看守所

通靈人李小柏被三杯雞味嗆醒！雙腳滾燙　竟是被推進地府油鍋

脫序Coser ！　跟好友撕破臉竟告詐欺鎖帳戶

鍾小平4點檢視「柯文哲4300萬商辦」：疑京華城案後謝

柯文哲被收押「北檢3點改攻圖利」　仍缺關鍵收賄事證

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電　上街圍北檢喊卡

柯文哲6天無保請回變收押　看守所首日3餐曝光！洗冷水澡沒冷氣

蔡壁如：柯文哲羈押禁見不代表有罪　舉例1事認為他清白

柯文哲羈押住多人房　早餐是銀絲卷與奶茶！北所最新說明

北市刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　起底曾自稱四海幫大哥

通靈人李小柏被三杯雞味嗆醒！雙腳滾燙　竟是被推進地府油鍋

普丁稱「支持賀錦麗當總統」　白宮籲停止干預美國選舉

許光漢今天結訓！「獲6小時榮譽假」可提前離營　最快出關時間曝光

柯文哲訴苦日媒：司法淪政府打壓工具　媒體炒作「放大錯誤」

脫序Coser ！　跟好友撕破臉竟告詐欺鎖帳戶

鍾小平4點檢視「柯文哲4300萬商辦」：疑京華城案後謝

為什麼大家都在用街口或LINE Pay？　解析台灣最受歡迎的三大電子支付

柯文哲被收押「北檢3點改攻圖利」　仍缺關鍵收賄事證

2024下半年新款跑鞋！北臉超美克萊茵藍、NB彈力大厚底　超慢跑也能穿

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

兒戴助聽器首次聽到聲音　聽媽溫柔喊名甜甜笑了

社會熱門新聞

新莊42歲男7樓墜下　頭顱破裂亡

羈押柯文哲2關鍵事證曝！無視部屬提醒+妻小收不明資金

柯文哲羈押住多人房　早餐是銀絲卷與奶茶

男社工遭主管「舔全身2hrs」　高雄社會局回應了

土航遇亂流6傷　女乘客還原驚悚瞬間

即／嘉義30歲女專程到台北　猛鬼大樓旁墜落亡

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

刺青男「當街掏斧頭」尻騎士　曾自稱四海幫大哥

女開車突冒火煙　停路邊害女騎士追撞噴飛

新竹「恐怖計程車」慘了　應徵車行7天遭解約

19歲山道猴拒繳9200元罰單　紅牌重機遭查封

2男舞廳開4槍　狼狽落網被查扣槍彈

交通大隊出手！新竹「恐怖計程車」啪沒了

柯文哲被押首日3餐曝！洗冷水澡沒冷氣

更多熱門

相關新聞

柯文哲羈押住多人房　早餐是銀絲卷與奶茶

柯文哲羈押住多人房　早餐是銀絲卷與奶茶

前台北市長柯文哲遭羈押禁見於台北看守所。所方說，柯文哲住多人舍房，與所涉案件有關的其他被告分住不同舍房，若身體不適將協助安排看診。另外，明天早餐是銀絲卷與奶茶。

柯文哲《倒垃圾》泡湯　劇團開放退票

柯文哲《倒垃圾》泡湯　劇團開放退票

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

柯文哲遭收押《倒垃圾》受牽連

柯文哲遭收押《倒垃圾》受牽連

陳世軒：在「沒有柯文哲」日子實踐團結對外

陳世軒：在「沒有柯文哲」日子實踐團結對外

關鍵字：

周刊王柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

快訊／林國成曝陳佩琪「一直在哭泣」

麟洋配意外淘汰　台北公開賽止步16強

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

看似天真「其實超有心機」星座

9月「超強運3星座」財運大爆發！

新莊42歲男7樓墜下　頭顱破裂亡

王齊麟大失常　李洋：陷在負面漩渦

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

柯文哲10年前的今天登記選台北市長　今上銬搭囚車進看守所

羈押柯文哲2關鍵事證曝！無視部屬提醒+妻小收不明資金

柯文哲羈押住多人房　早餐是銀絲卷與奶茶

四叉貓台北看守所舉「司法迫害」：柯文哲是清白的

男社工遭主管「舔全身2hrs」　高雄社會局回應了

土航遇亂流6傷　女乘客還原驚悚瞬間

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面