蔡壁如：柯文哲羈押禁見不代表有罪　舉例1事認為他清白

▲前台北市長柯文哲5日傍晚遭裁定羈押禁見，坐上囚車畫面曝光。（圖／CTWANT提供，下同）

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台中市府顧問、前民眾黨立委蔡壁如5日表示，自己對民眾黨主席柯文哲清白仍有信心，但民眾黨務與政治問題，自己因台中市府員工身分，不便回答。

台北地方法院5日傍晚表示，柯文哲遭指涉犯《貪污治罪條例》的違背職務收賄及圖利等罪，原遭無保飭回，後經台北地檢署抗告，高等法院撤銷原處分發回，北院5日再度召開羈押庭，審理結果裁定柯文哲羈押禁見。

據了解，羈押庭承審法官認定，柯文哲在京華城案的容積增加的圖利罪部分明知違法、執意為之，罪嫌重大。至於柯文哲是否收賄，法院持保留態度，仍待檢方查明，因偵查持續滾動中，仍會有新動態，因此柯可能會翻供、串供。此外，柯文哲的供詞與威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇還有彭振聲等人不同，因此認定柯文哲有滅證、勾串共犯及證人之虞。

再者，法院認為因京華城案的不法利益恐高達新台幣200多億元，因此以維護公共利益角度出發，無法以具保、責付、限制住居等方式替代，進一步認定有羈押之必要，因而裁定羈押。

對此，蔡壁如向本刊指出，自己從台大醫院到台北市政府柯文哲第一任市長時期，共事這麼多年，自己一直相信柯文哲清白。她說，柯文哲或許有些自負，但也是自我要求很高的理想主義者，自我約束力更是沒話說，像2014初出茅廬選市長時，便經歷過MG149這麼複雜的案子，當時柯文哲也坦然面對交代清楚，所以很有信心，到今天都相信柯文哲清白。

蔡壁如強調，2019年被明列民眾黨不分區立委候選人時，便已離開市府，2020順利當選後，更是忙著處理立委工作，也無暇再過問北市府的事情。她也說，柯文哲遭裁定羈押禁見，不是有罪認定，自己仍認為柯文哲清白，但很擔心柯文哲60多歲突受連環壓力，身體吃不消。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

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