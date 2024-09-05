元智「新生啟航」開學典禮　廖慶榮分享成功關鍵「自信與開朗」

▲元智開學典禮，校長廖慶榮分享成功關鍵。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學5日舉行「新生啟航」開學典禮，校長廖慶榮歡迎約3000名新生加入元智，並分享兩項大學生涯成功關鍵「自信與開朗」。廖慶榮說，自信是前進的動力。相信自己的能力，面對學業、社交及未來的挑戰，不懼失敗，每次挑戰都是成長的契機。只要結合熱情與自信，就能達成任何目標。

其次，保持開朗的心態，能讓你更好地適應環境，結交朋友，享受大學生活。他說，元智大學擁有豐富的學習資源，包括英語、雲端資訊、半導體等專業課程，並提供經費補助。相信同學們在未來四年，能夠自信、開朗地迎接挑戰，學有所成，成為企業或頂尖大學的搶手人才，成為更好的人！

▲元智新設的護理系迎來了首屆新生。（圖／元智提供）

元智今年新設的護理系迎來了首屆新生，共有45位同學順利報到，校方不僅為護理系購置先進教學設施，還引進專業的師資陣容，致力培育具備雲端技術和數位解決方案能力的護理專業人才。這批新生的到來，為元智大學增添了新的活力，也為學校的多元發展注入了新的動力。

另外，元智大學也在開學典禮中，特別邀請唯賀國際餐飲股份有限公司總經理、管理學院校友吳家德，與學弟妹分享他在元智大學的學習經驗與成長歷程。