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元智大學與嘉宜社福基金會簽約　為獨老與弱勢家庭打造理想家

▲元智大學與嘉宜社福基金會簽約

▲元智大學劉俞志學務長與嘉宜社會福利基金會謝玉琳執行簽署服務合作。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學「愛家服務隊」成立近10個月，服務桃園市內獨居長者與身障家庭6戶，進行牆壁粉刷、修繕、清潔及收納服務；另外也服務弱勢兒少家庭30戶，提供托育及其他多元化服務。愛家服務隊成立之初，獲得嘉宜社會褔利基金會的支持，服務範圍遍布桃園各區，也讓愛家服務隊榮獲「2023和平設計師績優團隊獎」。

為了結合雙方資源，提升服務能量，以造福更多獨居長輩與弱勢家庭，元智大學與嘉宜基金會進行服務結盟簽約儀式，希望強強連手，為打造韌性社區盡一份心力。

▲元智大學與嘉宜社福基金會簽約

▲愛家服務隊同學赴大溪個案家庭服務。（圖／元智提供）

結盟儀式由元智大學劉俞志學務長及嘉宜社會福利基金會謝玉琳執行長共同簽約，雙方互贈結盟信物。嘉宜基金會致贈元智大學一把油漆刷，希望服務隊的同學不僅能幫獨居長輩油漆美化居住空間，更希望在未來職涯道路上，每位同學都有兩把刷子。劉學務長則回贈元智大學錦旗，希望元智的同學能以學校的榮譽來做好每一次的服務。

▲元智大學與嘉宜社福基金會簽約

▲愛家服務隊隊員赴平鎮個案家庭進行屋頂防水工程。（圖／元智提供）

元智大學劉俞志學務長表示，愛家服務隊成立之初，強調「先培訓」「後服務」，不論是志工訓練、團隊建立共融營、油漆批土防水專業訓練，甚至於居家收納培訓等，都會讓同學們先具備專業知能後，才去執行社區服務，非常感謝嘉宜基金會提供專業的老師，來協助培訓愛家服務隊的同學，藉由基金會媒合服務家庭，讓愛家服務隊的同學在短短不到一年的時間，不僅培養第二專長，更能多次出隊服務，帶給同學滿滿的服務體驗及學習感動。

▲元智大學與嘉宜社福基金會簽約

▲元智大學師生與嘉宜基金會執行長等人，見證服務結盟簽約儀式。（圖／元智提供）

嘉宜基金會謝玉琳執行長很感謝元智大學的同學能與嘉宜基金會一起為世界點亮愛的光芒。她認為愛家服務隊的同學不僅不怕髒，捲起袖子為獨居長輩修繕整理居住空間，也能協助在收納講座會場，擔任照顧服務員，協助幼兒托育，其精神與服務態度令人感動，未來希望與元智大學有更多的服務合作。

愛家服務隊隊長，會計系何心瑜同學表示，加入愛家服務隊後，讓她感受到即使是簡單的服務，舉手之勞的付出，都能為社會盡一份心力。透過此次的簽約儀式，讓愛家服務隊的夥伴們不用擔心資源不足，將可更專注於弱勢家庭的服務，相信隊員們未來一定能為社會做出更大的貢獻。

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