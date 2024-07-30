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智慧健康醫護探索營　認識元智智慧醫院演進

▲元智智慧健康醫護探索營

▲VR體驗臨床生動的個案。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學護理學系主任蘇英華29日表示，元智護理學系於113學年開始招生，為使更多的高中生對護理系更加了解，特別與亞東醫院教學部及護理部，聯合舉辦「智慧健康醫護探索營」，一系列智慧醫護相關主題課程，讓學生體驗人工智慧，應用在醫護臨床領域與教育上的無限可能。

▲元智智慧健康醫護探索營

▲分組體驗虛擬案例於醫護教育之應用

「智慧健康醫護探索營」包括探索智慧醫院的演進及未來發展方向，讓同學了解最新的技術，如何應用於醫療環境與健康照護中，以提升醫療及護理品質和效率；並介紹虛擬案例在醫護教育中的應用，透過模擬實際案例演練，提升醫護人員臨床決策能力和專業技能；並了解AI智慧醫療偵測早期喉癌，以及個別化嗓音治療和訓練的多樣化方法，改善患者日常生活溝通品質。

營隊中，安排亞東醫院護理部劉彩文督導利用VR體驗臨床生動的個案，帶領同學認識智慧醫療與護理的演進與發展，並展示醫護與科技的結合，如何帶來突破性的醫護創新，改善及提升教育和健康照護品質。也透過實際參觀亞東醫院智慧醫療與護理的實際運作狀況，及其在臨床應用中的優勢。

▲元智智慧健康醫護探索營

參與營隊的陳姓同學表示，亞東醫院不僅在引進先進的醫療技術方面走在前端，還積極開發和應用人工智慧（AI）來提升病人的治療效果和護理質量。例如，亞東醫院採用智能病床監測系統，可以實時監測病人的生命徵象，並在發生異常時立即通知醫護人員。

此外，還引進了AI輔助診斷系統，幫助醫生更準確地分析病情並制定治療計劃。陳姓學員強調，這些創新技術不僅提升了醫護人員的工作效率，還大大改善了病人的就醫體驗，實在令人欽佩；劉姓學員則分享，期待未來能加入智慧醫護領域，學習智慧健康相關知識與技能，成為智慧護理領域的領航者。

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