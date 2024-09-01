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台大開學「校長揭新計畫」　學生寒暑假見習海外頂尖大學和企業

▲台大開學典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台大開學典禮，學校以AI模擬校長致詞影片。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣大學今舉行113學年度開學典禮，由台大國樂團、交響樂團在觀眾席相互「尬琴」、體操社學生完美落地接開序幕。校長陳文章致詞期勉新生，在台大求學應掌握4項要件、3大重點，為此台大新學期將推動「「NTU beyond borders」新計畫，補助學生寒暑假到國外頂尖大學、企業及NGO見習。

校長致詞時間，台大先以ChatGPT模擬的致詞影片呈現，接著陳文章才上台進行實體演說。陳文章說，致詞影片是文學院副院長謝舒凱根據以往的講稿和影片所模擬的影片，但AI、ChatGPT只是記憶性的呈現，無法呈現現場的即時互動、情緒與感官變化，藉此提醒學生，網路世界的交流和實際人生的體會是不一樣的，乃至偏離事實。

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陳文章進一步指出，雖然社群網路帶來便利，但缺乏節制、不負責任的評論，也會給他人和社會帶來焦慮不安。尤其台大新生來自各校的菁英，彼此的競合度很高，如能互相欣賞、讚美優點，接納和包容缺點，一定可以相處得更愉快，或許還能成為好朋友、好夥伴。期勉新生學習用正向的態度和不同特質、甚至能力比自己強的人合作，從中培養自己的實力，提升人生的高度。這也是台積電創辦人張忠謀所強調的謙遜特質。

▲台大開學典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台大開學典禮，社團學生接力演出為典禮揭開序幕。（圖／記者楊惠琪攝）

陳文章表示，大學生涯的4項學習基本要件為「學業固本精進」、「增加知識廣度」、「拓展國際視野」和「實踐學用合一」，還有「結交好友」、「培養挫折忍耐力」和「勇敢追夢的勇氣」等3件要注重的事，這就是台大為同學們所量身訂定的學習目標。

他指出，為了幫助同學達成上述學習目標，台大除了持續精進原有的領域專長模組、校院學士及榮譽學程學制外，從新學年度開始，國際處、教務處及學務處將推動「NTU beyond borders」新計畫，補助學生寒暑假時間到國外頂尖大學、企業及NGO進行見習、實習和創業，讓同學們藉此提升、強化和拓展國際視野與人際溝通，並進行跨域學習。

▲台大開學典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台大開學典禮，由國樂團、交響樂團在觀眾席「尬琴」揭開序幕。（圖／記者楊惠琪攝） 

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