九九峰動物樂園周末2周年慶　南投稅務局現場辦活動推廣租稅知識

▲九九峰動物樂園歡慶2週年，推出多項票價優惠。（圖／九九峰動物樂園提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣稅務局將攜手南投縣政府環境保護局及財政部中區國稅局南投分局，於9月8日結合「九九峰動物樂園」園慶舉辦多項活動，民眾只要攜帶手機至現場，即可參加生動有趣的動物尋寶遊戲，另有多項好康贈品，邀請民眾闔家同來園區開心漫步，欣賞可愛的動物，還能學習租稅知識。

南投縣稅務局指出，這次結合統一發票推行辦理「生態永續―夢幻動物園租稅歷險記」九九峰動物樂園租稅宣導活動，包括4大項目：一、生物多樣性調查員，蒐集虛擬圖鑑卡5張並填寫租稅問答單，完成後即致贈限量園區餐飲抵用券（面額100元，限當日使用）1份；二、雲端發票首部曲租稅問題快問快答，下載財政部統一發票兌獎APP申辦手機條碼，使用財政部統一發票兌獎APP設定社會福利團體捐贈碼，完成後即致贈限量宣導品1份。

▲南投縣稅務局將於九九峰動物樂園2周年慶期間辦理租稅宣導活動。（圖／南投縣稅務局提供）

三：「洽粉」募集中，民眾與租稅宣導標語打卡板合照，按讚加入本局「投稅洽洽」臉書粉絲專頁，完成後即致贈限量宣導品1份；四：捐贈發票換好禮觀看租稅宣導圖卡，捐贈尚未開獎之統一發票正本紙本發票或雲端發票（每張限10元以上），即可兌換宣導品一份。

另縣府稅務局政風室為提升民眾反貪倡廉意識，也將於會場設置廉政服務宣導攤位，除提供以廉潔誠信為宣導主題之摺頁外，並透過「問卷調查」、「闖關活動」及發送廉政宣導品等，並與環保局、國稅局南投分局一起推廣民眾使用財政部統一發票兌獎APP、鼓勵捐贈發票助公益，同時宣導低碳永續目標、生態環境和諧互動、各項稅務法令及正確稅務觀念。