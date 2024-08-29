聯手加強防火宣導　中秋節將至南消第三大隊與A-Line Radio電台

▲台南市消防局第三大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由組長曾志強、副中隊長謝浩銘前往電台，在A-Line Radio台長邱曉婷指導協助下完成製播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由組長曾志強、副中隊長謝浩銘前往電台，在A-Line Radio台長邱曉婷指導協助下完成製播。

中秋連假將屆，月圓人團圓，許多人會出外或在家烤肉團圓歡慶節日，烤肉時常會收聽電台音樂增加氣氛，而A-Line Radio正是南部收聽率最高的廣播電台，成為此次宣導活動的重要平台。

第三大隊參加製播人員特別利用這一契機，通過空中廣播的方式，向廣大聽眾宣導相關消防知識，其中提醒巿民朋友有關『爆竹煙火施放安全』、『住宅用火災警報器安裝』、『住家通道勿堆雜物以免影響火災逃生』等安全議題。考慮到中秋節期間民眾購買並施放爆竹的情況較多，特別針對爆竹施放宣導「五要」、「五不」安全原則，提醒民眾遵守相關規定，以確保自身及他人的安全。

第三大隊陳坤宗大隊長特別提醒家長，根據「爆竹煙火管理條例」第13條規定，兒童施放爆竹煙火時，父母或監護人必須陪同，違反者將面臨新台幣3千元以上1萬5千元以下的罰鍰。

消防局長李明峯表示，為貫徹市長黃偉哲「安全大台南」的理念，各大隊及分隊將全面加強對轄區內爆竹煙火製造、儲存和販賣場所的安全檢查，並嚴厲打擊非法爆竹煙火場所。此外，李局長也呼籲民眾務必選購附有認可標示的合法爆竹煙火，在施放時應注意安全，選擇戶外空曠地點進行施放，確保能夠開心且安全地度過一個平安的中秋節。