　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

聯手加強防火宣導　中秋節將至南消第三大隊與A-Line Radio電台

▲台南市消防局第三大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由組長曾志強、副中隊長謝浩銘前往電台，在A-Line Radio台長邱曉婷指導協助下完成製播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由組長曾志強、副中隊長謝浩銘前往電台，在A-Line Radio台長邱曉婷指導協助下完成製播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由組長曾志強、副中隊長謝浩銘前往電台，在A-Line Radio台長邱曉婷指導協助下完成製播。

▲台南市消防局第三大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由組長曾志強、副中隊長謝浩銘前往電台，在A-Line Radio台長邱曉婷指導協助下完成製播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中秋連假將屆，月圓人團圓，許多人會出外或在家烤肉團圓歡慶節日，烤肉時常會收聽電台音樂增加氣氛，而A-Line Radio正是南部收聽率最高的廣播電台，成為此次宣導活動的重要平台。

▲台南市消防局第三大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由組長曾志強、副中隊長謝浩銘前往電台，在A-Line Radio台長邱曉婷指導協助下完成製播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三大隊參加製播人員特別利用這一契機，通過空中廣播的方式，向廣大聽眾宣導相關消防知識，其中提醒巿民朋友有關『爆竹煙火施放安全』、『住宅用火災警報器安裝』、『住家通道勿堆雜物以免影響火災逃生』等安全議題。考慮到中秋節期間民眾購買並施放爆竹的情況較多，特別針對爆竹施放宣導「五要」、「五不」安全原則，提醒民眾遵守相關規定，以確保自身及他人的安全。

▲台南市消防局第三大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由組長曾志強、副中隊長謝浩銘前往電台，在A-Line Radio台長邱曉婷指導協助下完成製播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三大隊陳坤宗大隊長特別提醒家長，根據「爆竹煙火管理條例」第13條規定，兒童施放爆竹煙火時，父母或監護人必須陪同，違反者將面臨新台幣3千元以上1萬5千元以下的罰鍰。

▲台南市消防局第三大隊與A-Line Radio廣播電台合作，舉辦防火宣導活動，由組長曾志強、副中隊長謝浩銘前往電台，在A-Line Radio台長邱曉婷指導協助下完成製播。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，為貫徹市長黃偉哲「安全大台南」的理念，各大隊及分隊將全面加強對轄區內爆竹煙火製造、儲存和販賣場所的安全檢查，並嚴厲打擊非法爆竹煙火場所。此外，李局長也呼籲民眾務必選購附有認可標示的合法爆竹煙火，在施放時應注意安全，選擇戶外空曠地點進行施放，確保能夠開心且安全地度過一個平安的中秋節。

ET快訊
大安區高級酒店遭10多人狂砸！堂主登基　小弟被打斷腿爆戰火
快訊／鶯歌15歲少年墜樓！　命危搶救中
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
高雄女詭趴浴缸喪命！高大成研判「被餵藥撞牆死」：手段惡劣
「大黑馬」陳世凱接交長！交通圈詫異　民團喊話接地氣
好市多新規！　5款商品不能退貨了
快訊／高雄知名酒吧火警！　2勇急送醫
陳晨威嬤離世哭了　樂天MC「跳舞給她看」炎上！沐妍首度回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市友善職場　提供職場性騷擾受害者心理諮商及法律扶助

竹市落實新學期開學整備　全力衝刺通學步道進度

寫作勇逐夢視界無限大　台南成功國小學生榮獲全國視障生作文比賽佳作

嘉義竹崎警銀聯手連阻兩詐騙　假親友急用最常見

台南市第三座市政中心　「曾文市政願景園區」啟用

愛心綿延8年不間斷！　花蓮聖王堂捐普渡供品助弱勢

聯手加強防火宣導　中秋節將至南消第三大隊與A-Line Radio電台

台南新吉工業區企業義消成軍　結合南消六大共創雙贏

管碧玲訪徐榛蔚對談！　支持花蓮港區建設全力推動活化

珍貴記憶地震帶不走　太管處《記憶・太魯閣》影像紀錄登場

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

竹市友善職場　提供職場性騷擾受害者心理諮商及法律扶助

竹市落實新學期開學整備　全力衝刺通學步道進度

寫作勇逐夢視界無限大　台南成功國小學生榮獲全國視障生作文比賽佳作

嘉義竹崎警銀聯手連阻兩詐騙　假親友急用最常見

台南市第三座市政中心　「曾文市政願景園區」啟用

愛心綿延8年不間斷！　花蓮聖王堂捐普渡供品助弱勢

聯手加強防火宣導　中秋節將至南消第三大隊與A-Line Radio電台

台南新吉工業區企業義消成軍　結合南消六大共創雙贏

管碧玲訪徐榛蔚對談！　支持花蓮港區建設全力推動活化

珍貴記憶地震帶不走　太管處《記憶・太魯閣》影像紀錄登場

他分析沈慶京聲明透露一個「慌」字　「什麼時代了還這麼囂張？」

竹市友善職場　提供職場性騷擾受害者心理諮商及法律扶助

Joeman牽手正妹爆戀情「還原當時情況」！　感嘆成名背後無奈：如履薄冰

竹市落實新學期開學整備　全力衝刺通學步道進度

竹市仲介公會、永慶加盟竹苗經管會　照顧慢飛天使

民團喊「加熱菸捐」助癌藥基金！拒菸團體：恐增百萬年輕人吸食

寫作勇逐夢視界無限大　台南成功國小學生榮獲全國視障生作文比賽佳作

日本「令和米荒」憂加劇！珊珊恐降破紀錄暴雨　農民趕收割

嘉義竹崎警銀聯手連阻兩詐騙　假親友急用最常見

快訊／昨與女友分手...鶯歌15歲少年墜樓！命危搶救中

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

新竹休旅車「硬上後車」　全場嚇壞圍觀

國小畢業生疑霸凌同學　新北：轉銜國中輔導

高鐵暑期實習生培訓結業　持續擴大徵才

即／屏東6鄉鎮停水23小時！3萬3843戶受影響

台南真善美劇院剛停業　同大樓內「九乘九文具」也宣布熄燈

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

響應黨主席賴清德「多做公益」　綠營桃園市黨部捐血活動起跑

獨居老農跌困溪底逾3天　喝溪水獲救

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府回擊

新北消防局勇奪「2024 IEMSC國際救護競賽」亞軍及季軍　

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

台南市消防之友會第一辦事處捐贈住警器頒發獎勵金

台南新吉工業區企業義消成軍

更多熱門

相關新聞

南消三大辦理工廠火災搶救實地踏勘

南消三大辦理工廠火災搶救實地踏勘

台南市消防局第三救災救護大隊於29日上午，在佳里區金器工業公司三廠辦理火災搶救實地踏勘，向業主及員工強調用火用電安全的重要性，並宣導火場避難逃生及初期滅火的正確觀念。

台南財稅局辦消防安全教育訓練

台南財稅局辦消防安全教育訓練

南消第五大隊辦理種子教官消防車操作故障排除訓練

南消第五大隊辦理種子教官消防車操作故障排除訓練

南投執行暑期青春專案宣導新興毒品彩虹菸危害

南投執行暑期青春專案宣導新興毒品彩虹菸危害

快訊／台南華宗橋驚傳有人落水　警消出動無人機搜救

快訊／台南華宗橋驚傳有人落水　警消出動無人機搜救

關鍵字：

南消第三大隊A-Line Radio電台聯手防火宣導

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面